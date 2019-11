"25. novembril leiti Kohtla-Nõmmel Männiku tänava korterist vägivallatundemärkideta 45-aastase mehe laip. Novembrikuu jooksul on tegemist juba kolmanda surmajuhtumiga Kohtla-Nõmmel. Uurimisega on tänaseks tuvastatud, et kolm meest tarvitasid ühiselt alkoholi. Sellest tulenevalt ei saa välistada, et meeste surma põhjuseks võib olla alkoholimürgitus, kuid täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis," teatas PPA pressiesindaja kolmapäeval.

Politsei palub kõigil, kellel on informatsiooni piirkonnas võimaliku kahtlase päritoluga alkoholi olemasolu kohta, võtta ühendust telefonil 112.