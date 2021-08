Talibani hinnangul lakkavad ISIS-e rünnakud pärast võõrvägede lahkumist

Islamiliikumine Taliban teatas, et loodetavasti lakkavad ISIS-e rünnakud, kui võõrväed on riigist lahkunud, kuna rahvas näeb, et loomisel on islamivalitsus. Kui aga ISIS jätkab rünnakutega, siis astutakse neile vastu.

Evakuatsioonilennud toimuvad esmaspäeval Kabuli lennuväljalt eelviimast päeva ning hommikul rünnati lennuvälja rakettidega. Vastutuse võttis ISIS, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kabuli lennuvälja suunas tulistati hommikul viis raketti. USA õhutõrje tegi need ohutuks, evakuatsioonilendudesse pausi ei tehtud. Raketid tulistati Kabuli põhjaosast erinevatest kohtadest autodelt. Üks neist sai ka Ühendriikidelt vastuse.

"Kell oli kuus hommikul, kui kuulsime kõva pauku ja ma tulin plahvatuse piirkonda vaatama. Ma arvan, et siit nad tulistasid lennujaama suunas. Kahjuks on enamik hukkunuid tsiviilisikud ja vaesed inimesed," rääkis Kabuli elanik Farogh Danish.



Samal ajal kordas Taliban, et naised võivad jätkata õpinguid ülikoolis, kuid meeste ja naiste loengud peavad toimuma lahus. Ja et õige pea astub avalikkuse ette Talibani kõrgeim juht aastast 2016 Hibatullah Akhundzada, keda ei olegi praktiliselt nähtud, mistõttu on teda peetud ka surnuks.

Viimane ameerika sõdur peab Afganistanist lahkuma teisipäeva jooksul.