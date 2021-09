Jaani ei näe vaktsineerimata politseinike lisatasuta jätmises probleemi

"Minu teada PPA-s tulemustasusid ja preemiaid viimastel aastatel ei olegi väga olnud," kommenteeris Jaani ERR-ile ettepanekut töötajad nendest ilma jätta.

Ta lisas, et 2020. aastal maksti preemiaid keskmiselt 45 eurot ühe töötaja kohta. "Summad on olnud väga väiksed ja pigem erandlikud."

Jaani tõi välja vajaduse leida lahendusi, kuidas siseministeeriumi haldusalas olevate asutuste töötajaid kaitsta. "Vaktsineerimine on äärmiselt oluline iseenda ja lähedaste kaitsmiseks, palun mõtleme kõik selle peale," sõnas ta.

Jaani rõhutas, et omavahel ei tohi segamini ajada vaktsineerimiskohustust ja riskianalüüsi, mida asutustes tehakse. "Riskianalüüs ei võrdu vaktsineerimiskohustusega," kinnitas ta ja lisas, et vaktsineerimiskohustust näiteks PPA-s ei ole.

Samuti selgitas Jaani, et ei pea õigeks vaktsineerimata inimeste kohest vallandamist, vaid esmalt tuleb riskianalüüsist lähtuvalt leida võimalus suunata töötaja vajadusel ümber teistsuguse iseloomuga tööle asutuse sees, kus analüüsi järgi ohtu teistele inimestele ega töötajale endale ei ole.

Vaktsineerimisega hõlmatuse olukorda pidas Jaani siseministeeriumi alluvuses olevates organisatsioonides väga heaks: PPA-s on vaktsineeritud umbes 80 protsenti ja päästeametis üle 75 protsendi töötajatest.

"Sellised asutused, kelle otsene tööülesanne on turvatunde pakkumine, siis on äärmiselt oluline, et need inimesed ka ennast kaitsevad," ütles Jaani.