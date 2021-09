Talibani valitsus saab koosnema peamiselt Talibani liikmetest

Afganistani juhtimise üle võtnud Taliban peaks oma valitsuse koosseisu avalikustama Kabuli presidendipalees korraldataval tseremoonial, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kabuli lennuvälja taasavamiseks pakuvad abi Katar ja teised Pärsia lahe riigid, teatas Katari välisminister pärast kohtumist Suurbritannia kolleegiga.

Katarisse sõitnud Suurbritannia välisminister Dominic Raab ütles, et Talibaniga peab suhtlema, kuid esialgu ei kavatse London Afganistani uut valitsust tunnustada.

"Me ei kavatse Talibani tunnustada, kuid peame vajalikuks otsekontakti,

sest muidu ei saa me saata sõnumit ega kuulata vastust. Nagu mu kolleeg ütles, ootavad Talibani mõned proovikivid. Üks oli nende suhtumine lennujaama evakueerimise ajal. Nüüd on teine ajastu. Kas on võimalik tagada Afganistanist ohutu väljapääs?," lausus Raab.