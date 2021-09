Tallinki aktsiaemissioon märgiti kolmekordselt üle

Kontserni nõukogu otsusega jagatakse investorite vahel 73 687 024 uut ettevõtte aktsiat. Lisandus üle 4500 uue aktsionäri, teatas Tallink.

Uute aktsiate pakkumine oli suunatud eelkõige ligi 30 000 olemasolevale aktsionärile, kel oli märkimise eelisõigus, aga pakkumisel võisid osaleda ka kõik teised investeerimishuvilised.

Avaliku pakkumise korras pakkus ettevõte ühtekokku 66 988 204 nimiväärtuseta lihtaktsiat, väljalaskehinnaga 47 senti ühe aktsia kohta. Avaliku pakkumise eesmärgiks oli suurendada ettevõtte aktsiakapitali kuni 31,5 miljoni euro võrra.

Pakkumise tulemusena märkisid kokku 12 020 investorit 205 578 645 Tallinki uut aktsiat ehk pakkumine märgiti üle 3,1 korda, mistõttu otsustas Tallink Grupp kasutada õigust suurendada pakutavate aktsiate arvu 10 protsendi võrra ehk kuni 73 687 024 aktsiani.

"Meil on väga hea meel, et Tallinki uute aktsiate pakkumist saatis elav huvi, mis näitab aktsionäride usaldust ja investorite usku meie ettevõttesse ning selle tulevikku, mille eest oleme tänulikud. Tallink on pandeemias korralikult vastu pidanud, hoidnud investorite vara ning panustame igapäevaselt ettevõtte arengusse, et pandeemia järgselt täita investorite ootusi," kommenteeris avaliku pakkumise tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteate vahendusel.

Tallinkil on peale uute aktsionäride lisandumist ligikaudu 34 000 aktsionäri.

Uute aktsiate arveldamine ja ülekandmine investoritele Eestis toimub eelduslikult 8. septembril. Uute aktsiatega kauplemine algab Nasdaq Tallinna börsil eelduslikult 17. septembril ja Nasdaq Helsingi börsil eelduslikult 21. septembril.