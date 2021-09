Euroopa Liit esitas tingimused Talibani režiimiga suhtlemiseks

Eeskätt on Euroopa Liidul Talibaniga vaja suhelda, et aidata riigist välja rahvusvaheliste institutsioonide heaks töötanud afgaanid, keda õhusilla kaudu evakueerida ei õnnestunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli sõnul on praktilist suhtlemist Afganistani uute valitsejatega aga edaspidigi vaja.

"Afganistani rahva toetuseks peame me Afganistani uue valitsusega läbi käima, mis ei tähenda tunnustamist. See on praktiline läbikäimine ja see praktiline läbikäimine oleneb selle valitsuse käitumisest ning et seda käitumist kuidagi hinnata, on meil vaja mõõdupuid," ütles Borrell.