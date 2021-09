Sule: kui COVID-haigeid tuleb juurde, kannatab Lõuna-Eestis plaaniline ravi

Lõuna-Eesti haiglad on juba praegu jõudnud selle piirini, et kui COVID-haiglaravi vajavate haigete arv veelgi kasvab, tuleb hakata vähendama plaanilist ravi, ütles ERR-ile terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule.

Kõrge nakatumisnäit Lõuna-Eesti maakondades tähendab, et haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on kasvanud ning kõikides Lõuna-Eesti haiglates peale Jõgeva haigla on praegu COVID-patsiendid, ütles Sule.

Üle Eesti on praegu väikseim COVID-haigete arv Järvamaa haiglas ja Narva haiglas, ülejäänutes on neid kuus või rohkem, ütles Sule. Kõige suurem koormus on Tartu Ülikooli kliinikumis, kus koroonapatsiente on 52, neist üheksa vajab kolmanda astme intensiivravi.

"Kliinikumi koormus on suur ja väljakutse sellega hakkamasaamiseks ka," nentis Sule.

Sule sõnul mõjutab koroonapatsientide arv kõige rohkem väiksemaid Lõuna-Eesti haiglaid ning patsientide arvu suurenemisel saab kannatada plaaniline ravi.

"Kui numbrid veel kasvavad, hakkab see kindlasti plaanilise ravi mahtu puudutama. Oleme selles faasis, et loodame seda tasakaalu (koroonaravi ja plaanilise ravi vahel) säilitada, aga Lõuna-Eesti haiglates tasakaalu säilitamine olukorras, kus on näha pidevat kasvu, on loomulikult keeruline." ütles Sule.

Sule märkis, et olukorra teeb keerulisemaks seegi, et märkimisväärne arv haiglate töötajatest tegeleb praegu vaktsineerimisega, näiteks kliinikumis tegeleb kaitsepookimisega ligikaudu sada inimest.

"See tähendab, et meil on tegelikult inimesi, kes panustavad, et haiglaravi vähem vaja läheks, päris palju, aga see omakorda vähendab võimekust, et midagi ümber korraldada," lausus Sule.