Fischer: olukord pole praegu nii kriitiline, et peaks ühiskonda piirama

Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles, et kuigi koroonasse nakatumine on liikunud taas ülespoole, on ühiskonna piiramisest vara rääkida.

Fischer selgitas "Ringvaates", et koroonasse nakatumine on üles läinud, sest praegu on elu suhteliselt piiranguvaba - lapsed käivad koolis ja inimesed saavad ringi liikuda. "Paratamatult see annab viirusele võimaluse levida," lisas ta.

Praegu jälgitakse nakatumise asemel rohkem haiglate täituvust koroonapatsientidega. Ida-Tallinna keskhaigla teatas, et avab reedest taas koroonaosakonna, mistõttu piiratakse plaanilist ravi siseerialadel, nagu kardioloogia, neuroloogia ja gastroenteroloogia. Saatejuht uuris Fischerilt, kas haiglates koroonaosakondade avamine tähendab, et on vaja hakata jälle ühiskonda piirama.

"Praegu on sellest siiski veel vara rääkida, et meil olukord nii kriitiliseks läheks, et peaks ühiskonda piirama. Meil on siin küll toimunud praegu mitu asja. Kõigepealt on vahetunud viiruse tüvi - praegu on levimas meil peamiselt see nn delta tüvi, mis nakkab oluliselt kergemini kui varem liikunud tüved. Aga teisest küljest on meil ka juba tõhusaid abivahendeid nakatumise tõkestamiseks, nimelt vaktsineerimine. Ja üsna paljud on vaktsineeritud ja see omakorda on tekitanud olukorra, kus nakatumine ei ole läinud üles nii kiiresti kui tüvi seda võiks võimaldada. Ja samuti selle nakatumise juures on haiglasse minejate arv jäänud siiski väiksemaks kui varem on olnud samasuguse nakatumise juures," rääkis professor.

Fischer selgitas, et kui praegu on nakatumise tase umbes samal tasemel nagu eelmise aasta novembri lõpus-detsembri alguses, siis haiglasse sattunute arv on praegu väiksem. See tähendab tema sõnul, et haiglad praeguse seisuga plaanilist ravi piirama ei pea.

"Kui me vaatame samasse aega, kui nakatumine ületas 500 piiri eelmise aasta novembri lõpus-detsembri alguses, siis läks haiglasse juba keskmiselt üle 30 inimese päevas, praegu meil on see arv jäänud alla 20, kui vaatame nädala keskmisi. Ja haiglas on ka praegu Eesti peale kokku alla 200 inimese. Ja nii palju kui mina olen haiglatest kuulnud, siis see pole koht, kus haiglad hakkaks plaanilist ravi piirama või kus haiglate tavapärane töö väga palju takistatud oleks," rääkis ta.