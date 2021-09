USA-s kardetakse nakatumise uut kasvu

Koroonaviirus on USA-s taas pead tõstmas. Päevaste nakatumiste arv on tõusnud 150 000, surmade arv 1500 juurde. Viimati oli olukord nii tõsine märtsis. Terviseametnikud kardavad, et pika pühadenädalavahetuse ja laste kooli naasmise tõttu võib nakatumiste kasv olla järgenvatel nädalatel veelgi kiirem.