Norra piiras turistide ligipääsu Svalbardi saarestikule

Norra valitsus kehtestas suured piirangud Svalbardi Arktika saarte külastajatele. Võimud muretsevad, et turism ohustab Svalbardi keskkonda.

Norra valitsus piiras kohti, kus kruiisilaevad saavad Svalbardis silduda. Mitmes piirkonnas keelati droonide kasutamine. Jääkarudele tohib läheneda ainult 500 meetri kaugusele. Saarestikul elab hulk jääkarusid, hülgeid ja haruldasi linde.

Valitsus keelas ka allveelaevade kasutamise saarestiku lähedal. Turistid said varem allveelaeval uurida merealust elu. Samuti ei tohi turistid enam saarte kohal sõita helikopteriga, teatas The Times.

Norra keskkonnaagentuur teatas, et turistide arv Svalbardis on viimastel aastakümnetel kasvanud mitu korda.

1996. aastal külastas Svalbardi 30 000 turisti, 2019. aastal oli see arv 124 000. Svalbardis elab alaliselt 2900 inimest.

"Kiired kliimamuutused muutsid Svalbardi looduse palju haavatavamaks. Turism on aga kasvanud," teatas agentuur.

Ajakirjanik Line Nagell Ylvisaker tervitas piiranguid. Ta on elanud Svalbardil alates 2005. aastast.

Ylvisakeri sõnul ei peaks turistid helikopteriga Arktika kohal ringi lendama. "See häirib elusloodust ja pole keskkonnale kasulik. Kui inimestel on piisavalt raha, et helikopteriga ringi liikuda, siis nad saavad saarestikule jääda ka lihtsalt pikemaks ajaks," ütles Ylvisaker