Fischer: riskigruppe vaktsineerides väheneks haiglaravi vajadus viis korda

Fischer vaatles 10 päeva pikkust perioodi augusti lõpus ja septembri alguses, kui haiglaravile jõudis 91 inimest, kellest 38 olid üle 80 aasta vanused.

"Nendest omakorda 28 olid vaktsineerimata ja nendest 28 [haigest] võib julgelt öelda, et kui oleks vaktsineeritud, siis võib-olla kõiki eakaid see ei päästaks, aga võib-olla seitse oleks läinud haiglasse," rääkis Fischer.

"Kui vaatan teisi vanusegruppe ka, siis alla 70-aastastest on kokku läinud haiglasse 37 inimest ja nende 37 seas on ainult kaks vaktsineeritud inimest olnud. Ka nooremate hulgas on näha, et vaktsineerimine väga tugevat mõju omab just raske haiguse vältimisel. Kui me suudaksime vähendada vähemalt poole võrra seda arvu, kui palju meil on vaktsineerimata inimesi riskigruppides, siis ma arvan, et juba tuleks kolmekordne haiglapatsientide arvu langus sellest," sõnas ta.

Vaktsineerimine vähendab nakatumise tõenäosust ja haiglasse sattumise tõenäosust. "Kui me suudaks enamuse riskigruppidest, 80-90 protsenti vaktsineerida, siis haiglapatsientide arv võib-olla oleks praegu ainult viiendik sellest, mis ta on," sõnas ta.