Koroonavaktsiini lisadoose hakatakse tegema juba septembris

"Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas seda küsimust teisipäeval, leppis kokku need konkreetsed diagnoosid. Suurusjärgus 20 000-30 000 inimest, kelle puhul nende seisund või immuunsüsteem eeldab kolme doosiga vaktsineerimist või lisadoosi tegemist. Nendega alustavad haiglad ja tervishoiuasutused lähiajal," ütles Kiik.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst Marje Oona rõhutas, et siin tuleb teha vahet lisadooside ja tõhustusdooside vahel. Lisadoosid on mõeldud immuunpuudulikkusega inimestele ja tõhustusdoosid neile, kelle vaktsiin hakkab aja möödudes oma mõju kaotama.

"Me teame, et immuunpuudulikkusega inimestel ei pruugi tavalise vaktsiinikuuri järgselt tekkida piisavat immuunsust ja seetõttu nad vajavadki lisadoosi. Immuunpuudulikkuse korral on see vajalik selleks, et immuunsus üldse korralikult tekiks," selgitas Oona.

Tõhustusdooside suhtes otsustamine võtab Oona sõnul veel mõned nädalad aega, sest andmeid ei ole veel piisavalt. "Me väga hoolega praegu jälgime andmeid ja hindame seda olukorda. Samuti ootame Euroopa ravimiametilt seda, et ta vaataks üle nende vaktsiinide kohta esitatud andmestiku justnimelt tõhustusdooside kasutamise kontekstis," sõnas ta.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.