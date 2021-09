Komisjon soovitab koroonavaktsiini lisadoosi nõrgenenud immuunsusega inimestele

Komisjon soovitab alustada lisadooside manustamisega immuunpuudulikkusega inimestele esmase vaktsineerimiskuuri osana arsti otsusel. Nõrgenenud immuunsusega patsientide hulka on komisjoni soovitusel arvatud näiteks siirdatud luuüdi või organitega patsiendid, aktiivsel immuunsupresseerival ravil olevad kasvajatega patsiendid ning osa HIV-positiivseid inimesi.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme, Ida-Tallinna keskhaigla allergoloogia-immunoloogiakeskuse juhataja Krista Ressi sõnul on nõrgenenud immuunsusega inimestel kõrge risk koroonasse haigestuda ning ka haiguse pikemale ja raskemale kulule.

"Samas ei pruugi nende vaktsineerimine COVID-19 vastase vaktsiiniga kõigil tagada sama head kaitset nagu terve immuunsusega inimestel, sest nende immuunsüsteemi õppevõime ja ka kaitsekehade teke võib olla häirunud. Seetõttu tuleb iga patsiendi puhul eraldi hinnata tema haigusest või kasutatavatest ravimitest tulenevat riski ning otsustada kolmanda doosi vajadus," lisas Ress.

Lisadoosi võib komisjoni hinnangul manustada mitte varem kui 28 päeva möödumisel pärast teist doosi, ühedoosilise vaktsiini puhul samuti mitte varem kui 28 päeva möödumisel pärast esimest doosi. Kuna koroona vastaste vaktsiinide puhul toimub lisadoosi manustamine praegu tootjapoolse näidustuseta ehk tegemist on nn off-label kasutusega, tuleb sellest patsienti teavitada ning veenduda, et patsient on lisadoosiga nõus.

Komisjon soovitab kasutada immuunpuudulikkusega inimestele lisadooside tegemiseks mRNA (Pfizer/BioNTech või Moderna) vaktsiine. Kui kuur on läbitud kindla tootja mRNA vaktsiiniga, on soovitav manustada lisadoos võimalusel sama tootja mRNA vaktsiiniga.

Samuti jälgib ekspertkomisjon lisanduvaid andmeid tõhustusdooside manustamise vajaduse kohta ning soovitab jätkata ettevalmistusi tõhustusdooside manustamisega alustamiseks, et olla valmis alustama kohe vajaduse tekkimisel.

Nn kolmandate dooside puhul soovitab komisjon eristada lisadoose ja tõhustusdoose. Lisadoose vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset. Tõhustusdoosi võivad teatud ajaperioodi möödudes immuunsuse nõrgenemise tõttu vajada kõik vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.