Helsingis tõuseb kaugkütte hind sügisel 25 protsenti

Keskmiselt oli kortermajas ühe majapidamise kaugküttearve eelmisel sügisel 61 eurot kuus, sel sügisel tõuseb hind 76 euroni, kirjutab Yle.

Ridaelamus tõuseb kuu arve 85 eurolt 105 euroni ja eramajas 181 eurolt 217 euroni. Hinnad kehtivad oktoobrist detsembrini.

Heleni müügijuht Anu-Helina Hintsa ütles, et hinnad tõuseva ka veel talvel, peale seda on loota, et hinnad võivad ka langema hakata.

Taoline hinnatõus pole esmakordne, Helen tõstis kaugküttehindu pea sama palju ka tänavuseks suvehooajaks, mis kestab maist septembrini. Heleni prognoosi järgi tõusevad kaugküttehinnad Helsingis ka talve- ja kevadhooajal.

Heleni nõukogu esimees Osmo Seinavaara on märkinud, et kui lähtuda puhtalt kaugkütte tootmise kasvavatest kuludest, oleks pidanud hindu tõstma lausa 50 protsenti.

Peamine hinnatõusu põhjused on kütuse ja heitmekvootide kallinemine ning aktsiiside tõus, kirjutab Yle.

Hintsa märkis, et kui ettevõte ei kasuta sooja tootmiseks enam fossiilseid kütuseid, langevad ka kulud ettevõtte jaoks ning hindu saab langetada. "Aga see ei juhtu aasta jooksul," ütles Hintsa.