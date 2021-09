Lutsar: meil on piiranguid kaotava tasemeni veel tükk maad minna

"Eesti olukord on natuke erinev. Kui vaadata Taani vaktsineerituse numbreid, siis neil on elanikkonnast vaktsineeritud 71 protsendi kahe doosiga. Väga kõrge number, meil on sinna veel natuke maad minna. See ongi põhjus, miks Taani, Rootsi, Norra saavad teha teistsuguseid otsuseid (kui Eesti)," ütles Lutsar.

Eestis pole ametlikku vaktsineerituse piirmäära, mille puhul kaotaks valitsus koroonapiirangud, veel paika pandud ega välja öeldud. Valitsust nõustav teadusnõukoda pakkus välja piirmääraks, et 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast peaks olema saanud kaks vaktsiinidoosi ning riskigrupi inimeste seas oleks see protsent 85.

Millal Eestis sinna jõutakse, on Lutsari sõnul praegu võimatu öelda. "Kõik teavad, et meil on vaktsineerimise tempo pidurdunud. Ma ei oska muud teha, kui kutsuda inimesi vaktsineerima," ütles ta.

Lutsar tõi välja, et vaktsineerimise taseme järgi saaks Euroopa kaheks jagada: Ida- ja Lääne-Euroopaks. "Lääne-Euroopas oli esiteks vaktsineerimine väga süsteemne, alustati vanematest eagruppidest. Enne kui oli eagrupis kõrge hõlmatus saavutatud, allapoole eagruppides ei mindud," lausus ta.

Lutsari sõnul teati juba varem, et eestlased ei ole aktiivsed vaktsineerijad.

"Eks me natuke teadsime, et Eesti oli täiskasvanud elanikkonna gripi vastu vaktsineerimises Euroopas üks viimaseid, kui mitte kõige viimane. Me jäime kaugele-kaugele maha teistest maadest. Ilmselt on Põhjamaades traditsioon pikk ja kauaaegne, mida meie kohta öelda ei saa," lausus Lutsar.

Lutsari sõnul on praegu keeruline prognoosida, milline saab olema haiglate koormatus kuu-kahe pärast, kuid vähemalt viimaste nädalate andmed näitavad, et haiglaravi vajajaid tuleb küll juurde, kuid kasv on pigem aeglane kui kiire.

"Kui me seda (taset) hoiame, siis kuu aja pärast haiglates olijate ei kahekordistu," ütles Lutsar.