Ratas: maskikohustuse peaks Hiiumaal kohe kaotama

Teadusnõukoda toetab peaminister Kaja Kallase ettepanekut kaotada Hiiumaal koroonapiirangud, sest Hiiumaa on Eesti kõrgeima vaktsineerituse tasemega maakond. Täisealistest on seal vaktsineeritud 79 protsenti ja üle 60-aastastest 86 protsenti. Piirangute kaotamine tähendaks, et Hiiumaal poleks enam vaja kontrollida inimeste terviseohutust ega kanda maski, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jüri Ratase hinnangul võib kõikide piirangute kaotamine muuta koroonavaba saare koroonakoldeks.

"Kui rääkida kõikidest piirangutest vabastamisest, siis ma kardan, et see võib kaasa tuua selle, mida on näidanud meie varasemad kogemused, et sellest koroonavabast maakonnast saab koroonakolle või koroonasaar ja seda me ei taha. See tähendaks seda, et tuleks teha ju siseriiklik kontroll Triigi, Rohuküla sadamasse ja Tallinna lennujaama. Nii et ma arvan, et me peame edasi minema selle eesmärgiga, et kogu Eesti on piirangutest võimalikult vaba. See tähendab seda, et 85 protsenti eakatest ja riskirühmadest peab olema kaitstud ja 70 protsenti kogu elanikkonnast peab olema vaktsineeritud," rääkis Ratas.

"Aga Hiiumaalt maskid peaks täna kohe maha võtma," lisas ta.