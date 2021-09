Saksamaa uurib valimiseelseid häkkerirünnakuid seadusandjate vastu

Prokuratuuri pressiesindaja kinnitas uudisteagentuurile AFP, et algatatud on uurimine, kui temalt küsiti Saksamaa valitsuse sel nädalal esitatud süüdistuste kohta Venemaa häkkerirünnakute kohta parlamendiliikmete vastu.

Saksamaa esitas Venemaale protesti seoses katsetega varastada parlamendisaadikutelt andmeid, Berliini hinnangul võib tegu olla ettevalmistustega valeinfo levitamiseks enne eelseisvaid Saksamaa üldvalimisi, teatas esmaspäeval välisministeerium.

Välisministeeriumi kõneisik Andrea Sasse ütles, et häkkerite ühendus Ghostwriter on kombineerinud tavalisi küberrünnakuid desinformatsiooni ja mõjuoperatsioonidega ning et Saksamaa vastu suunatud tegevust on täheldatud juba mõnda aega.

Sasse lisas, et enne Saksamaa 26. septembri parlamendivalimisi on tehtud katseid saada kätte liiduparlamendi ja osariikide parlamentide saadikute sisselogimisinfot, mille eesmärk on identiteedivargus.

"Need rünnakud võivad olla ettevalmistus mõjuoperatsioonideks, näiteks valimistega seotud desinformatsioonikampaaniateks," ütles Sasse.

"Saksa valitsusel on usaldusväärset infot, mille kohaselt Ghostwriteri tegevust võib omistada Vene riigi ja konkreetsemalt Vene sõjaväeluure GRU kübertegevusele," lausus ta. "Saksamaa näeb selles vastuvõetamatus tegevuses ohtu riigi julgeolekule ja demokraatlikule otsustusprotsessile, mis võib tõsiselt pingestada kahepoolseid suhteid."