ERR Saksamaal: Armin Laschet pole suutnud veenda sakslasi teda valima

Kristlikud demokraadid kutsusid ajakirjanikud reede hommikul oma peahoonesse Berliinis, et rääkida plaanist võidelda terrorismi ja kuritegevuse vastu. Majandus- ja rahandusteemade kõrval tõstsid konservatiivid siseturvalisuse kampaanias olulisele kohale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näod olid rääkijatel aga tõsised ja seda mitte üksnes terrorismi pärast - arvamusküsitluste järgi on neil vaja väga head plaani, kuidas toetuse langus valimiste eel kiiresti tõusule pöörata.

"Praegu on rohkem mängus kui see, kes on kõige kenam. Sotsiaaldemokraatide, roheliste ja vasakpoolsete valimisprogrammid on rahanduse, majanduse ja sotsiaalpoliitika küsimustes väga sarnased. Kas neist võib valimispäeva järel kujuneda koalitsioon, mis kogu Euroopat muutma hakkab, see on küsimus, millest me praegu rääkima peame," kõneles Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kantslerikandidaat Armin Laschet.

Pärast 16 aastat Angela Merkeli võimuaega hakkab võim kristlikel demokraatidel käest libisema. Armin Laschet ei ole vähemalt seni suutnud sakslasi ära veenda, et temast peab saama järgmine kantsler.

"Armin Lachetit ei ole kunagi peetud väga tugevaks kandidaadiks ja see ei ole muutunud. Ta ei suuda end intervjuudes näidata sobiva, enesekindla ja stabiilsena. See on probleem. Samal ajal saab Olaf Scholz hakkama just sellega

ja näib loomuliku Merkeli järeltulijana. Ta on nii soliidne, nii rahulik, nii enesekindel," kommenteeris Saksamaa Marshalli Fondi Berliini büroo uurimisdirektor Rachel Tausendfreund.

"Aktuaalne kaamera" uuris Berliinis inimestelt, mida nad arvavad Armin Laschetist.

"Ta (Armin Laschet) on tüüpiline poliitik - räägib, aga ei tee midagi," ütles Hans.

"Mina valin Lascheti arvatavasti. /.../ Ta tuleb Nordrhein-Westfalenist ja juhib maad hästi," sõnas Harald.

"Väga nõrk. Väga nõrk. Ma ei pea temast midagi," ütles Ute Lascheti kohta. Tema ei toeta samas ka Olaf Scholzi ega Annalena Baerbocki. "Minu jaoks ei ole kedagi. See on esimene kord minu elus, kui ma ei lähe valima," märkis ta.

Forsa küsitluse järgi soovib Armin Laschetit liidukantslerina näha vaid üheksa protsenti sakslastest.

Saksamaa parlamendivalimistel liiguvad võidukursil sotsiaaldemokraadid (SPD) eesotsas kantslerikandidaat Olaf Scholziga, kes võidu korral tahavad valitsust teha koos rohelistega.