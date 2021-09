EL välistab kõnelused Põhja-Iiri protokolli muutmiseks

Šefcovic rõhutas, et niinimetatud Põhja-Iiri protokoll on ainus lahendus, mis võimaldab kaubavahetust Suurbritannia ja EL-i vahel pärast seda, kui britid aasta algul EL-i ühisturult ja tolliliidust lahkusid.

Protokoll hõlmab tollikontrolli Suurbritanniast üle Iiri mere Põhja-Iirimaale liikuvatele kaupadele, et vältida nende loata liikumist EL-i ühisturule läbi Iirimaa.

Protokoll hoidis ära ka niinimetatud kõva piiri tekkimise Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele, mis oli 1998. aasta rahuleppe tingimus.

"Uued läbirääkimised protokolli üle, mida soovitab Ühendkuningriigi valitsus, tähendaksid ebastabiilsust, ebakindlust ja ettearvamatust Põhja-Iirimaal," ütles Šefcovic.

"Selle asemel tuleb vaadata, mida annab teha kaubatarnete lihtsustamiseks," lisas ta viitega probleemidele, mis ärisid ja kaubandust tabanud pärast protokolli jõustumist 1. jaanuaril.

"Probleem ei seisne protokollis. Vastupidi, see on ainus lahendus. Selle rakendamata jätmine ei tee probleeme olematuks, vaid võtab lihtsalt meilt vahendid nende lahendamiseks."

Põhja-Iiri suurima partei esimees ja esimene minister Jeffrey Donaldson peatas neljapäeval koostöö Dubliniga ja hoiatas, et võib provintsi valitsuse protestiks Brexiti-järgsete reeglite vastu põhja lasta.

Donaldson nõudis Põhja-Iiri protokolli "märkimisväärset ja sisulist muutmist" ja hoiatas, et provintsi poliitilised institutsioonid ei ela üle suutmatust lahendada probleeme, mille protokoll loonud on.

Šefcovic kutsus pooli kompromissile ja ütles, et Brüssel jätkab lahenduste otsimist, mis kahandaksid Brexiti mõju inimeste igapäevaelule. Ta hoiatas aga, et päriselt ei kao see mõju kuhugi – sellised on Brexiti ja Briti valitsuse valikute tagajärjed.