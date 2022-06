Briti valitsus kavatseb loobuda Brexiti-leppe mõnest osast

Valitsus tahab muuta Põhja-Iiri protokolli, et muuta osade kaupade voog Briti saarelt Põhja-Iirimaale lihtsamaks. Valitsus lubab kõrvaldada "mittevajaliku" paberimajanduse toodete kontrollis. Lisaks lubab valitsus, et Põhja-Iirimaa ettevõtted saavad samasugused maksusoodustused nagu mujal Ühendkuningriigis.

Lisaks peaks eelnõu tagama, et kõik kaubandusvaidlused lahendatakse sõltumatus vahekohtus, mitte Euroopa Kohtus.

Briti parlament peab Põhja-Iirimaa protokolli muutmise eelnõud arutama ja selle heaks kiitma.

Euroopa Liit on Suurbritannia plaani vastu, öeldes, et lepingu muutmisega rikub riik rahvusvahelist õigust. Briti valitsus aga ütleb, et muudatuste tegemine tähendab, et Ühendkuningriik püsib koos.

Suurbritannia välisminister Liz Truss ütles, et eelnõu on mõistlik ja praktiline lahendus Põhja-Iirimaa ees seisvatele probleemidele. Ta lisas, et Suurbritannia saab "läbirääkimiste teel edusamme teha ainult siis, kui EL on valmis protokolli ise muutma".

"Praegu nad ei ole valmis," lisas ta ja ütles, et valitsus tegutseb vastavalt seadusele.

London on ka varem vihjanud, et valmistub ühepoolselt muutma Põhja-Iirimaa Brexiti-järgset kaubandusprotokolli. Põhja-Iiri protokolliga seati tollipiir Suurbritannia saare ja Põhja-Iirimaa vahele, et vältida selle teket Iiri saare keskele.