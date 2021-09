Reservväelased harjutasid uue relvaga järgmise aasta suurõppuseks

2. jalaväebrigaadi õppekogunemise eesmärk oli ühtlustada reservväelastest juhtide väljaõppetaset, sest pandeemia tõttu ei ole saadud õppustel osaleda.

"Kõikide brigaadi allüksuste ja staapide võtmeisikud on täna siia kogunenud ja omandavad teadmisi ja oskusi. Õppusi, kus on reservkompaniid kaasatud, neid ei ole toimunud juba mitu aastat ja loodetavasti õppus Siil 22 on õnnestumine, sest ka selle õppuse kontekstis lõviosa inimesi on vaktsineeritud, mis seab tingimused selleks, et kevadine õppus toimub täies mahus," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem Tarmo Metsa.

Kõik reservis olevad kaitseväelased ei ole saanud uue, eelmisel aastal kaiteväes kasutusse võetud relvaga R20 Rahega harjutada, mistõttu toimusid Võru lähedal Nursipalus harjutuslaskmised.

Reservohvitser Toomas Parra pidas R20 Rahe juures üheks olulisemaks uuenduseks punatäppsihikut.

"See annab mulle selle, et mul ei ole vaja enam otsida sihikupilti kahe asja järgi. Varem oli see, et ma vaatan sihiku august läbi ja otsin selle järgi üles kirbu ja pean veel kirbu suunama õigesse suunda. Nüüd ma vaatan lihtsalt läbi optika, ma näen õiges kohas täppi ja juba lasengi. Pluss see annab mulle selle, et kui ma vaatan läbi selle optika, siis see punane täpp seal maastiku peal jääb alati samasse punkti, vahet ei ole, kus on mu pea, kustkohast ma vaatan optikasse sisse. See annab mulle suure plussi, sihikupilt on mul palju kiiremini käes, ma näen vastast, ma saan vastase sihitud palju kiiremini, ma saan teda mõjutada palju kiiremini," kiitis Parra uut relva.