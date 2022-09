Enamik kaitseliitlasi saab aasta lõpuks Rahed kätte

"Hetkel on Kaitseliidu maakaitseüksustel olemas 50 protsenti ettenähtust ja praeguse plaani järgi peaks 2022. aasta lõpuks Rahedega olema varustatud 90 protsenti maakaitse üksustest," ütles major Tanel Rütman Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

Praegu maakaitse üksuste relvastuses olevad 7,62-millimeetrised automaadid AK-4 konserveeritakse ja need jäävad suuremalt jaolt Kaitseliidu reservi, osaliselt tagastatakse automaadid AK-4 kaitseväele, selgitas Rütman. Rahede kaliiber on 5,56 millimeetrit.

Lõuna ja Põhja maakaitseringkonna malevates, kus Rahed on juba olemas, käib Rütmani sõnul kiire töö relvade ja relvalubade välja vahetamisel.

Rahede elukohas hoidmise tingimused ei erine mistahes muu Kaitseliidu relva elukohas hoidmisest.

Esimesed Rahed jõudsid Eestisse 2020. aasta juulis. Kokku soetas kaitsevägi ligi 19 000 relva, mis jõudsid Eestisse kahe aasta jooksul.

"R20 on kogu maailma mastaabis moodne automaattulirelv. Uued relvad on võrreldes praegustega kergemad, suurema tabamistäpsusega ja töökindlamad, tõstes seeläbi meie üksuste efektiivsust. Samuti sobivad need nii parema- kui ka vasakukäelistele, kohandudes kasutaja vajadustega. Sõduri jaoks on automaat lahingus kõige olulisem relv," ütles kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel ning lisas, et Rahedele soetatav tänapäevane lisavarustus võimaldab uusi relvi kasutada ka nii öösel kui ka päeval.

Rahed erinevad varasematest Eesti kaitsejõudude varustuses olnud relvadest selle poolest, et neil on punatäpp sihik.

Kaitseinvesteeringute keskus ja USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company (LMT) sõlmisid 2019. aasta 1. juulil lepingu uute automaattulirelvade tarnimiseks kaitseväele. Relvatarne korraldati kuues etapis ajavahemikul 2020–2021.

LMT on USA 1980. aastal asutatud ettevõte. Nende valmistatud käsitulirelvi kasutavad mitmed USA militaar- ja jõustruktuurid, Ühendkuningriigi eriüksus SAS ning Uus-Meremaa armee.