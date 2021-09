Sotsiaaldemokraadid liiguvad Saksamaa valimiste võidukursil

Arvamusküsitluste järgi Saksamaa valimiste võidu suunas liikuvate sotsiaaldemokraatide põhilised valimislubadused on sotsiaalne turvalisus ja kliimasoojenemise pidurdamine. Välispoliitikas ei tooks nad uut valitsust moodustades kaasa kannapööret, kuid nende hoiakud on vähem militaarsed ja näiteks Venemaaga dialoogi otsivamad.

Frankfurdi külje all asuva Wormsi linnakese keskväljakule sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaati Olaf Scholzi kuulama kogunenud inimesed usuvad, et kohtuvad järgmise liidukantsleriga.

"Tuleb edasi liikuda, algab Saksamaa ülesehitus ja meeleolu läheb paremaks. Sellest käib jutt, kui me räägime Saksamaa tulevikust ja selle üle valimistel otsustame," ütles Scholz.

Sotsiaaldemokraatide põhilised valimislubadused on olnud kliimasoojenemise pidurdamine, stabiilsed pensionid ja respekt töötegijate suhtes ehk et palga eest peavad kõik jõudma lapsi kasvatada ja korterit üürida.

"Me ootame kodanikele lähedasemat poliitikat, eriti neile, kelle sissetulekud on väiksemad," ütles Thorsten Peelman.

"Ja kliima, igal juhul, tugev kliimaprogramm. Millise jälje me endast maha jätame, on oluline meie kõigi tuleviku jaoks," lisas Petra Jansson Peelman.

Sotsiaaldemokraatide valimisüritusel on tunda rõõmu. Ootamatult paljudele, ilmselt ka neile enestele on nad jõudmas väga hea valimistulemuseni.

Julgeoleku- ja kaitsepoliitikas võib sotsiaaldemokraatide juhtrolli tõus tuua kaasa militaarselt vähem panustava Saksamaa ja rohkem juttu dialoogist Venemaaga.

"Sotsiaaldemokraadid alustasid kogu Nord Streami projektiga ja muidugi tahavad nad sellega üle finišijoone jõuda. Suhetes Venemaaga on nad alati rõhutanud rohkem dialoogi kui heidutust," kommenteeris Euroopa välissuhete nõukogu Berliini büroo juht Jana Puglierin.

Palju sõltub aga sellest, milline koalitsioon lõpuks sünnib ja kas kõlblikuks peetakse ka äärmuslikel seisukohtadel Vasakpoolsete parteid.

"Ma ütleksin, et see on keeruline teema. Kui Vasakpoolsed ütlevad NATO-le jah, siis see on okei. Kui Vasakpoolsed ütlevad NATO-le ei, siis poleks see minu meelest hea," leidsid Gerhard ja Beate Schreiber.

Kampaania tegemise kõrval tuleb rahandusministril jagada selgitusi kahtlustustes, et tema ametkonnad ei reageerinud adekvaatselt rahapesuvihjetele. Milline mõju sellel võib olla valimistulemusele, selgub juba kahe nädala pärast.