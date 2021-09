Aserbaidžaan ja Türgi korraldasid ühisõppuse Vene sõdurite läheduses

Õppused toimusid 10. septembril. Õppustel osales väike arv sõdureid, peamiselt eriüksuslased.

"Õppustel harjutati luuramist keerulisel maastikul, varitsuste korraldamist, samuti salaja lähenemist kujuteldavale vaenlase," teatas Aserbaidžaani kaitseministeerium.

Õppused saatsid poliitilise sõnumi. Türgi väed osalesid territooriumil, mille Aserbaidžaan eelmisel aastal Armeenialt vallutas. Lähedalasuvas piirkonnas tegutsevad Venemaa rahuvalvajad.

"Need õppused olid ainulaadsed, need toimusid vabastatud Aserbaidžaani territooriumil, mille vahetus läheduses tegutsevad Venemaa rahuvalvajad," ütles Aserbaidžaani endine kaitseministeeriumi ametnik Azad Isazade.

"Türgi on jätkuvalt pühendunud Aserbaidžaani toetamisele ja kaitsmisele," lisas Azad Isazade.

Mägi-Karabahhi piirkonnas toimuvad Armeenia ja Aserbaidžaani vägede vahel regulaarselt tulevahetused. Augustis nõudis Bakuu, et Venemaa keelaks Armeenial piirkonda vägede paigutamise.

"Fakt on see, et Venemaa rahuvalvajate saatel või isegi toetusel paigutatakse Karabahhi Armeenia sõjaväelasi. Kui see jätkub, peavad Aserbaidžaani üksused selle peatama," ütles Aserbaidžaani analüütik Telman Abilov.

Nüüd korraldasid Aserbaidžaani ja Türgi väed Karabahhis ühisõppuse. Armeenia meedias peeti õppusi provokatsiooniks. Samal nädalal toimus Kaspia merel ka mõlema riigi merevägede ühisõppus. Türgis Konyas peeti ka ühised õhuväeõppused.