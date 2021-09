Eesti saadab Afganistani humanitaarkriisi leevendamiseks 50 000 eurot

Liimetsa sõnul tuleb rahvusvahelisel kogukonnal humanitaarkatastroofi äärel oleva Afganistani inimeste abistamiseks ühiselt pingutada. "Esmatähtis on, et humanitaarabi andmine jätkuks takistusteta ning riigi elanike põhivajadused tervise, peavarju ja toiduabi vallas oleksid tagatud," sõnas välisminister.

Eesti eraldab Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele Afganistani humanitaarkriisi leevendamiseks 50 000 eurot. Eesti ka edaspidi võimalusi abi vajavate Afganistani elanike toetamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

Välisministri sõnul on rahu ja stabiilsus Afganistanis võtmetähtsusega ja on äärmiselt oluline, et naistel oleks võimalik edaspidi ühiskonnaelus aktiivselt osaleda ja haridust omandada. Liimets lisas, et seetõttu saab koostöö Afganistani tulevase valitsusega olla rangelt tingimuslik ja sõltub eelkõige Talibani valmisolekust tagada kõigile riigi elanikele inimõigused ja turvaline elukeskkond.