Norra peaminister Solberg tunnistas valimiskaotust

Norra rahvusringhäälingu NRK andmetel võttis Tööpartei 26,4 protsenti häältest ja Solbergi konservatiivid 20,4 protsenti, kui kokku oli loetud 99,7 protsenti häältest.

"Konservatiivse valitsuse töö on selleks korraks lõppenud," ütles alates 2013. aastast valitsenud Solberg toetajatele.

"Tahan õnnitleda Støre'i, kellel näib nüüd olevat valitsuse vahetamiseks selge enamus," lisas peaminister.

Støre'ist saab Norra 36. peaminister.

Tööpartei eelistatud liitlasteks on maaelanike huvide eest seisev Keskpartei ja sotsialistidest vasakpoolsed, kuid kui need kolm erakorda ei saa parlamendienamust, on võimalikeks liitlasteks Roheline erakond ja kommunistlikud punased. See võib koalitsiooniläbirääkimised aga keeruliseks muuta.

Prognooside kohaselt võidavad viis opositsiooniparteid parlamendi 169 kohast 104. Tööpartei, Keskpartei ja sotsialistidest vasakpoolsed saavad esialgsetel andmetel aga ka kolmekesi vähemalt 86 kohta ehk enamuse parlamendis.

Vasakpoolsete valimiskampaanias domineerisid küsimused riigi naftatööstuse tulevikust.