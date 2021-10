Norra peaminister: naftatööstuse sulgemine lõpetaks ülemineku roheenergiale

Norra peaminister Jonas Gahr Store kaitses riigi naftatööstust. Intervjuus ajalehele Financial Times ütles Store , et riigi naftatööstuse sulgemine peataks ülemineku taastuvenergiale.

"Kui me lõpetame naftatootmise, siis ma usun, et see peataks ülemineku ka taastuvenergiale. Me hakkame naftatööstust arendama ja kaasajastama, mitte sulgema," ütles Store.

Norra on Lääne-Euroopas suurim naftatootja. Riik teeb samuti suuri investeeringuid keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse. Norra on Venemaa järel Euroopa suurim maagaasiga varustaja, teatas Financial Times.

Store rõhutas, et Norra täidab oma kliimaeesmärgid ja kohustused. Riik tahab 2050. aastaks saavutada süsiniku neutraalsuse.

Store lubas suurendada koostööd Euroopa Liiduga. "Kavatsen minna Brüsseli ja arutada, kuidas Norra saaks aidata EL-i üleminekul taastuvenergiale," ütles Store.

Store kritiseeris siiski Euroopa Komisjoni ettepanekut keelata nafta- ja gaasitegevus Arktikas.

"Mandri-Euroopast tulevad resolutsioonid, mis ütlevad, et kõik põhjapolaarjoone tagused projektid tuleb peatada. See ei tööta nii. Norral on õigused ja kohustused hoolitseda oma majandusvööndi eest," ütles Store.

Store tahab keskkonnaküsimustesse kaasata rohkem ka Norra naftafondi. Tegemist on maailma suurima investeerimisfondiga, mille väärtus on 1,4 triljonit dollarit.

Store on vasakpoolse Tööpartei juht. Tema peaministriks saamine tähendab, et kõigis viies Põhjamaa riigis on esimest korda pärast 1959. aastat vasakpoolsed peaministrid. Suure tõenäosusega tuleb ka Saksamaal võimule sotsiaaldemokraatide (SPD) juhitud valitus.

Store sõnul on ta tihedas kontaktis SPD kantslerikandidaadi Olaf Scholziga. Scholz tahab moodustada koalitsiooni roheliste ja liberaalse FDP-ga.

"Inimesed näevad ebavõrdsuse kasvamist. Sotsiaaldemokraadid pidid tagasi minema oma juurte juurde, et esindada tööd tegevate inimeste huve," ütles Store.