Helme: praegune majanduskasv on eelmise valitsuse töö

"Nüüd on näha, et need otsused, mis me tegime majanduse elavdamiseks, maksude langetamiseks, majanduse stimuleerimiseks läbi Kredexi, EAS-i meetmete, need on toonud Euroopa kõige parema majanduskasvu ja kõige kiirema taastumise. Meie laenukoormus on Euroopa Liidu kõige väiksem. See on kõik eelmise valitsuse töö," ütles Helme.

"See oligi minu kui rahandusministri eelarvepoliitika tulemus, mida ka täna nauditakse," lisas ta.

Saatejuht Andres Kuusk küsis, kas Martin Helme tekitas praegusele valitsusele miljardilise eelarveaugu. "Põhiline süüdistus teie suunal on see, et te teadsite, et see miljardiline eelarveauk seal on, te jätsite selle rahulikult sinna, et mitte teha ebapopulaarset otsust – protsendikärbet, millele pole poliitilist konsensust ja mis on poliitiline enesetapp. Ja te lootsite majanduskasvule," küsis Kuusk.

"Vabandust. Missugune miljardiline auk? See arvutus, mis pannakse tabelisse, kus meile öeldakse, et pandeemia tingimustes on meil prognoos, meil graafik jookseb kümnendi keskele, kus laekumised on vot sellised ja kulud sellised, sellega ei ole midagi peale hakata. Ma olen nõus, et ametnikud peavad selle tabeli ära täitma, aga sellega ei ole mitte midagi peale hakata. Nii nagu nüüd ongi selgunud, see oli täiesti puusse. Kaotada oma ööund sellepärast, et mõnel aastal on 200 või 300 miljonit selles tabelis miinuses, on täiesti mõttetu tegevus," lausus Helme.

"Nüüd kui ma kuulasin eelmisel nädalal rahandusministeeriumi uut, suvist majandusprognoosi, siis on Keit Pentus-Rosimannus oma täiesti isiklik miljardiline auk. Järgmisel aastal on eelarve defitsiit ka miljard. Ja seda olukorras, kus meil on majandus kasvanud suuremaks kui ta oli enne koroonat, kasvanud suuremaks kui teda ennustati, et ta oleks 2022. aastal enne koroonat ja maksulaekumised on kasvanud suuremaks kui nad olid aastal 2019," rääkis Helme.

"Kui Reformierakond teadis opositsioonis olles kriisi põhjas 2020. aastal, kuidas eelarvet tasakaalu ajada, siis nüüd kui käesoleva aasta maksulaekumised on 500 miljonit suuremad kui prognoositi, järgmise aasta maksulaekumised on 600 kuni 900 miljonit suuremad kui prognoositi, siis miks Keit Pentus-Rosimannus näitab meile majandusprognoosi, et järgmisel aastal on ikkagi miljardiline eelarvemiinus. Ma tahaks sellest aru saada. Aga tegelikult see miljard on virtuaalne, see ei ole tegelik," sõnas Helme.