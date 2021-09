USA ettevõtte tulumaksu määr võib tõusta maailma üheks kõrgemaks

USA kongressi demokraadid tahavad tõsta riigis makse, et rahastada Joe Bideni administratsiooni plaanitavaid suuri kulutusi.

Kriitikute hinnangul oleks USA ettevõtete maksukohustused siis maailma ühed kõrgemad. Hiinas on see määr 25 protsenti, vahendas The Times.

Vabariiklased ei toeta maksude tõstmist. Vasakpoolsed demokraadid samas nõuavad isegi suuremat maksutõusu.

Demokraadist vasakpoolne kongressisaadik Alexandria Ocasio-Cortez osales hiljuti galal, kus kandis kleiti loosungiga: "Maksustame rikkaid".

Ocasio-Cortezi kritiseeris teravalt vabariiklasest Texase osariigi senaator Ted Cruz.

"Ocasio-Cortez osales üritusel, kus pilet maksis 30 000 dollarit. Ta pidutseb inimestega, keda ta väidetavalt vihkab. Hea signaal oma valijatele," teatas Cruz.

Demokraatide juhid peavad maksude tõstmisel siiski arvestama parteisiseste erimeelsustega. Vasakpoolsed tahavad kõrgemaid makse, mõõdukamad demokraadid aga madalamaid makse.

Demokraadid peavad maksude tõstmisel olema ettevaatlikud. Nad ei tohi kongressis kaotada rohkem kui kolm häält, senatis mitte ühtegi.

Eestis on ettevõtte tulumaksu määr 20 protsenti, sama suur on see ka Soomes ja Lätis. Saksamaal on ettevõtte tulumaksu määr aga ainult 15,8 protsenti.