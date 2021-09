Märt Väljataga: kuidas jahutada tüssatuid?

Kui veel koroonavaktsiini kõikidele ei jätkunud, kujutas vaktsiinivastasus endast rohkem teoreetilist probleemi. Nüüd on probleem saanud reaalsemaks, kuigi vaktsineerimata inimeste koguhulgast on vist suurem osa ikkagi vaid laisad ja muretud, jagamata põhimõttelisi vaktsiinivastaseid veendumusi. Kui aga üldine tervis ja heaolu peaks nõudma vaktsineeritute 70 protsendi läve ületamist, muutub tähtsaks iga hing, või õigemini ihu.

Ameerikas ilmub järjepanu lugusid vaktsiinivastastest, kes surivoodil kas kahetsevad või – märksa sagedamini – vaktsiine trotslikult sajatavad ja epideemiat salgavad. Mida nendega peale hakata? Ühed kutsuvad üles neid halastamatult represseerima ja häbiposti naelutama, teised näevad neis ohvreid ja loodavad sõbralikule veenmisele või nende "vabaduse" austamisele.

Aga mis töötaks päriselt? Sotsioloog Brooke Harrington on hiljuti ühismeedias selles seoses meelde tuletanud ühiskonnateaduse klassikust Erving Goffmanist alguse saanud tüssamisohvrite käsitlusi. Kelmused on ju USAs hiigeläri, mille ohvriks langeb miljoneid inimesi.

1952. aastal avaldas Goffman artikli "On Cooling the Mark Out: Some Aspects of Adaptation to Failure" ehk tõlkes umbes "Petuohvri mahajahutamisest. Äpardumisega kohandumise mõningaid aspekte".

Goffmani järgi saavad petuohvrid lõppude lõpuks aru, et neid on haneks tõmmatud, aga peaaegu mitte kunagi ei tõsta nad avalikult protesti ega lähe võimudele kaebama. Neil on häbi ja see on alandav. Ainult haruharva on kuulda leskprouadest, kes on oma säästud sümpaatse eruadmirali arvele kandnud, või härradest, kes ülearuse raha Rumeenia või kohaliku hoiulaenuühistu kinnisvaraprojekti paigutanud.

Enamikule on labase tüssatuse ilmsikstulek võrdne sotsiaalse surmaga: inimese keha jääb ellu, kuid seltskondlik isik hävib – umbes nii, nagu juhtus hiljuti ühe pedofiiliaga seostatud kirjamehega.

Kuid erinevalt muudest seltskondlikku surma surnutest on petuohvril võimalik jääda oma tüssatust kangekaelselt eitama. See võimaldab paraku pettuse jätkumist. Pärast Goffmanit on tuvastatud, kui sageli otsustavad petiste ohvrid oma näo päästmiseks oma pettasaamist salata ja seda võimalike tulevaste ohvrite arvel.

Samamoodi on ka koroona eitajatega ja vaktsiinivastastega. Nad võiksid ju hiljemalt intensiivravipalatis pöörduda tõe poole ning eitajate pettuse paljastada, päästes sellega teiste elu. Aga enamasti nad seda ei tee.

Harringtoni sõnul saab sellisele käitumisviisile vastu hakata kahel moel. Esiteks lastagi kangekaelsetel petuohvritel kogeda seltskondlikku surma: hoiduda sellistest tuttavatest eemale ja seda neile selgitada, mitte neile kaasa tunda jne. Teine, raskem, kuid tõhusam strateegia on värvata "jahutajaid", tegelasi, keda tüssatud usaldavad.

"Suvaliste tuttavate hukkamõist või õhutus ei tööta, maksab ainult veenmine, mis tuleb tüssatute silmis kõrge mainega tegelastelt."

Ainult tüssatute seas kõrge staatusega kujud suudavad neid lepitada oma alandusega ja ühendada nad uuesti ühiskonnaga nii, et nad ülejäänuid ohtu ei sea. Suvaliste tuttavate hukkamõist või õhutus ei tööta, maksab ainult veenmine, mis tuleb tüssatute silmis kõrge mainega tegelastelt.

Ainult "jahutajad" suudavad pakkuda tüssatule nõkse oma kergeusklikkuse väljavabandamiseks ja sellest vabanemiseks. Kuid "jahutajaks" hakkamine nõuab oma rühma autoriteedilt suurt julgust, sest "võrdlusrühma" tõekspidamistega vastuollu minnes võivad sellised arvamusliidrid oma autoriteedi ka sootuks kaotada.

Huvitav, kes on Eestis need kujud, kes suudaksid vaktsiinivastase pettuse ohvrid maha jahutada? Arvan end mõnda teadvat, aga nende nime väljaütlemine teeks lõpu ka nende jahutusvõimele.

Lõpetuseks aga üks mälestuskild. 1990. aastate alguses pidi üks mu tuttav punaste põskedega noormees varustama ühe asutuse puhvetit ning käis seetõttu regulaarselt ajamas mesijuttu kaubabaasis, kus vene prouad veetsid aega Nadežda raadiot kuulates – see oli interrinde häälekandja Tallinnas. Ja alati pidi ta ära kuulama prouade kaastundlikud jutlused ning siiralt kahetsevad imestamised selle üle, kuidas nii tore poiss saab olla lasknud end tüssata rahvarinde ja natsionalistide väärpropagandal.

Ühesõnaga küsimus, kes keda tüssab, ei ole alati ja igas olukorras nii lihtne nagu COVID-i puhul.