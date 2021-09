Eesti rallifännide kultuur on aastatega korralikumaks muutunud

Laupäeval toimus Lääne-Virumaa teedel autospordivõistlus Viru ralli, kus oma lemmikutele elasid kaasa tuhanded fännid. Mootorispordiürituste korraldaja üks suuremaid ülesandeid on lahendada pealtvaatajate turvalisus, turvajate hinnangul on Eesti rallifännid aastatega korralikumaks muutunud.

Turvajate silmis on hea pealtvaataja see, kes ei tee korraldajate a sportlaste elu keeruliseks. Viru ralli turvavaatleja Avo Kristovi sõnul on Eesti rallivaataja muutunud aastatega aina korralikumaks.

"Eesti rallivaataja on suhteliselt haritud ja suhteliselt distsiplineeritud. Mida aeg edasi, seda paremaks on asi läinud. Hea pealtvaataja on see, kes kuulab julgestajate sõna, seisab lindi taga ja ei viibi keelualades," rääkis ralli turvavaatleja Avo Kristov.

Pealtvaatajakultuuri kiitis ka rallisõber Ragnar Tiiter. "Turvalisuse pool on Eesti autospordi liidu poolt väga hästi paigas. Iga õige vahemaa pealt on turvajad peal ja vilistatakse õigel ajal. Inimesed tänapäeval ütlevad juba ise ka, kui pole hea koht viibimiseks. Asi on ikka väga hea," sõnas ta.

Turvavaatleja sõnul jääb rallidel õnneks aina vähemaks ka purjus pealtvaatajaid.

"Vanasti oli päris palju sellist - kuidas ma ütlen -, et kodus laua taga viina ei võeta, aga rallile tuldi oma Jägermeistri ja õllepudelitega. Viimasel ajal on seda vähem. Purjus pealtvaatajat kohtab raja ääres üha harvem ja harvem," sõnas Kristov.