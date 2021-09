Sotsid tahavad elektritõukside kiiruse kõnniteel piirata 10 km/h

"Hetkel on elektritõuksi lubatud maksimumkiirus kõnniteedel 25 kilomeetrit tunnis, mis ilmselgelt ohustab jalakäijaid, eeskätt lapsi ja eakaid," ütles Ossinovski.

Ossinovski viitas oma erakonnakaaslase Raimond Kaljulaidi tellitud küsitlusele, mis kinnitab, et üle poole tallinlastest tunnevad end elektritõuksidest ohustatuna.

"Olen sel suvel kaks korda lähedalt näinud, kuidas minu lastel õnnestus väga napilt pääseda täishooga kihutanud tõuksi alla jäämisest. See ei ole normaalne," ütles Ossinovski.

Kiirusepiirang ei laieneks rattateel või rattarajal sõitmisele. Nendel kergliiklusteedel, mis on jalakäija ja jalgratta ühiskasutuses (liiklusmärgil jalakäija ja ratas koos) saaksid omavalitsused õiguse piirata elektritõukeratta kiirust juhul, kui see on jalakäija ohutuse tagamiseks vajalik.