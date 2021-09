Kalamajas näeb näitust linnaosa ajaloost

Kalamaja Valge Luige funkvillas avaneb pärast kolm aastat kestnud remonti väljapanek Tallinna värvika linnaosa ajaloost läbi kolme aastasaja. Palju eksponaate on kohalikud elanikud Kalamaja muuseumile annetanud ja väljapaneku kuraatorid teavad jutustada lugusid esemetest ja nende kunagistest omanikest.

Kalamaja muuseumis ei ole interaktiivseid stende. Eksponaatide kunagistest omanikest räägivad lugusid muuseumi külastusjuhid.

Näiteks Vana-Kalamaja tänava Johan teenis eelmise sajandi alguses elatist üleslauljana – lõõritas sõpradega raha eest hommikul kellegi akna all, kuni elanikel uni ära läks.

"Siin on tädi Katja, nagu teda naabrid tundsid, elu ajal kogutud esemed, mis talle kallid olid. Näiteks võib silmata kellegi lähedase juukselokikest," rääkis Kalamaja muuseumi külastusjuht Laura Jamsja.

"Eevi elas Kopli tänaval. Ametilt oli ta trammi konduktor, aga vabal ajal armastas tegelda fotograafiaga. Pildistas nii oma lähedasi kui tuttavaid trammipargist. Siin on nii lõbus töömeeleolu kui argine tramm number üks argielu," kirjeldas Jamsja.

Kõige vanemate esemete vitriini paneb arheoloogia kogu hoidja alles üles. Selles on vara-uusaegsed kalavõrgu poid ja rootsiaegsed kingaräbalad. Ja ka võti, mille ehitajad leidsid 1960. aastatel.

"Võtmeid ikka kaotatakse. Ka tänapäeval, aga see on 17-18. sajandist. See oli siis Küti tänavalt," rääkis Kalamaja muuseumi arheoloogiakogu hoidja Küllike Tint.