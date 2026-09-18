Meedia: USA kaalub 25 000 sõduri väljaviimist Euroopast

USA alustas suve alguses kuuekuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meedia teatel võidakse ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25 000 Ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat.

Telekanali NBC News andmetel on vägede paigutuse ülevaatuse käigus koostatud neli võimalikku varianti. Ühe plaani kohaselt viidaks Euroopast välja umbes 25 000 USA sõjaväelast ehk ligi kolmandik piirkonnas paiknevatest Ühendriikide vägedest. See otsus puudutaks eelkõige Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat, vahendas The Times.

Veel ühe variandi kohaselt võib Euroopast lahkuda kuni 40 000 sõdurit. Sellega kaasneks ka lennukite, laevade ja muu relvastuse väljaviimine, mis on aastakümneid moodustanud olulise osa NATO heidutusest Venemaa vastu.

Washington on pahane liitlaste reageeringu üle Iraani sõjale. Mai alguses selgus, et USA viib Saksamaalt välja viis tuhat sõdurit. Seejärel teatas kaitseminister Pete Hegseth USA vägede paigutuse ülevaatusest Euroopas.

Telekanali NBC teatel peaks NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja USA kindral Alexus Grynkewich esitama reedel oma analüüsi Hegsethile. Viimane peaks tegema 6. novembriks lõpliku soovituse Trumpile.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul tuuakse analüüsis välja neli peamist varianti. Kaalutakse ka võimalust, et osa Kesk- ja Lääne-Euroopas paiknevatest üksustest ei viidaks Euroopast täielikult välja, vaid paigutataks ümber NATO idatiiva riikidesse.

Võimalikud kärped tekitavad nüüd muret nii demokraatide kui ka vabariiklaste seas. Mure taustal on Venemaa tegevus ja viimased julgeolekuintsidendid Euroopas, sealhulgas küberrünnakud ja droonidega seotud juhtumid.