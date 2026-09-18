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Macron: Venemaa hübriidrünnakute oht Euroopa vastu on hoogustunud

Välismaa
Prantsusmaa president Emmanuel Macron
Prantsusmaa president Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/ABACA/Pool/Liewig Christian/
Välismaa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas, et Venemaa hübriidrünnakute oht Euroopale ja Prantsusmaale on hoogustunud.

Élysée palees toimunud pressikonverentsil ütles Macron, et andis selle ohu valguses korralduse koostada kava elutähtsa taristu ja kaitsetööstuse objektide kaitsmiseks, vahendas BBC.

Viimastel nädalatel on Venemaa hübriidrünnakud tabanud ka Prantsusmaad ning need ei jää vastuseta, märkis Macron.

Üha enam Euroopa juhte hoiatab, et Venemaa võib kavandada rünnakuid, millega paneks proovile lääne pühendumuse Ukraina toetamisele. 

Prantsusmaa president rääkis ajakirjanikega pärast kohtumist erakonnajuhtidega, kus arutati Lähis-Ida ja Ukraina sõdade mõju julgeolekule.

Macron mainis eelmisel kuul Saksamaal Leipzigi lennujaamale tehtud droonirünnakut, milles süüdistatakse Venemaad. Samuti viitas ta Poola peaministri Donald Tuski märkustele, mille kohaselt plaanib Venemaa drooni- ja raketilööke Poola ning teiste NATO idatiiva riikide vastu.

"Viimastel nädalatel on Venemaa hübriidoht eurooplaste ja Prantsusmaa suhtes hoogustunud," sõnas ta. "Selle eesmärk on meid hirmutada ja murda meie tahet Ukrainat toetada. Tulemus on aga vastupidine. Me ei lase end hirmutada, sest teame, et Ukrainas on kaalul meie tänane ja homne julgeolek."

Neljapäeval ütles Tusk Poola parlamendiliikmetele, et Venemaa plaanid hõlmavad drooni- ja raketilööke Ukrainat toetavate riikide pihta. Tema sõnul on olemas tõeline oht, et sellised rünnakud tabavad NATO riikide territooriumi. Moskva väidaks seejärel alliansi lõhestamiseks, et tegemist oli õnnetusega.

Möödunud pühapäeval tabas Venemaa droon Ukraina-Poola piiri lähedal reisirongi. Vahetult enne seda sõitsid samal liinil Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson ja Euroopa kõrged julgeolekuametnikud. Ukraina teatel evakueeriti kõik reisijad vaid mõni minut enne Jahodõnis toimunud rünnakut, mis tabas rongi vedurit.

Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt väitnud, et Venemaa ei plaani Euroopat rünnata. Välisminister Sergei Lavrov hoiatas aga Euroopa riike vägede Ukrainasse saatmise eest, kuna Venemaa käsitleks seda sõjakuulutamisena. 

"Kui Euroopa ründab Venemaad, on see hoopis teistsugune sõda ja see jääb väga lühikeseks," lausus Lavrov.

Macron puudutas ka olukorda energeetikas, märkides, et valitsusele anti ülesanne kaitsta elutähtsat taristut ning kõige tundlikumaid kaitsetööstuse ja tehnoloogiaobjekte drooni- ja küberrünnakute eest. 

Ühtlasi teatas Macron, et Prantsusmaa kutsub kokku G7 kohtumise, et arutada energeetikaküsimusi ja tõstatada Euroopa Komisjonis gaasivarude teema.

"Lähinädalatel toimub neile energiaküsimustele pühendatud G7 kohtumine, et tugevdada koostööd ja vältida tarbetuid pingeid G7 riikide ja meie peamiste partnerite vahel," lausus Macron. "See annab ka võimaluse kaaluda strateegiliste varude võimalikku kasutuselevõttu."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

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