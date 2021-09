Hollandi kohus: piirikontroll rahvustunnuste alusel pole rassistlik

Haagi ringkonnakohus leidis kolmapäeval, et Hollandi piiripolitsei võib jätkata reisijate identiteedi kontrollimist nende rahvustunnuste alusel.

Ametlikku piirikontrolli Euroopa Liidus ei ole. Siiski tohib politsei kontrollida, et vältida inimeste ebaseaduslikku viibimist Euroopa Liidus.

Kohus lubas jätkata kontrolle seni, kuni reisijate peatamise otsustamisel arvestatakse riskinäitajaid. Näitajate hulka kuuluvad inimeste rahvus, nende käitumine, keelekasutus, välimus.

"Rahvuse baasil inimeste peatamine pole diskrimineeriv. Inimeste kodakondsuse kindlakstegemine on politsei töö tõhususe seisukohalt väga tähtis, sest see võib määrata inimese elukoha staatuse," leidis kohus.

Mustanahalised Euroopa kodanikud tunnevad, et politsei kontrollib neid liiga sageli. Sama arvavad ka inimõiguste organisatsioonid, vahendas The Times.

Inimõiguste organisatsioon Amnesty International ja mustanahalised Hollandi kodanikud esitasid kohtusse hagi, mis oli seotud inimeste identiteedi kontrollimisega rahvuse alusel.

Hollandi mustanahaline elanik Mpanzu Bamenga oli üks hagi esitajatest. Ta leidis, et politsei kontrollib teda liiga palju ja see on tema suhtes diskrimineeriv.

"See juhtus siis, kui tulin Roomast Eindhoveni lennujaama. Mind peatati ja esitati küsimusi. See, et mul oli mitte-hollandlase välimus, sai määravaks," ütles Bamenga.

"Etniline profileerimine on häbimärgistav ja halb meie ühiskonnale. See kahjustab inimeste usaldust valitsuse vastu," lisas Bamenga.

Amnesty International teatas, et kaebab kohtuotsuse edasi.