Kurjategijad ohustavad Hollandi peaministri julgeolekut

Hollandis tegutseb kurikuulus narkosündikaat "Mocro Mafia". Jõuku kahtlustatakse mitme Hollandi avaliku elu tegelase mõrvamises.

"Rutte ümbruses on märgatud kahtlasi tegelasi. Need võivad olla seotud "Mocro Mafia" jõuguga," teatas Hollandi ajaleht De Telegraaf.

"Oht peaministrile tuvastati septembri alguses ja seda võetakse väga tõsiselt," teatas teine Hollandi ajaleht Het Parool.

Julgeolekuallikad leiavad, et oht Ruttele on seotud narkojõukude kampaaniaga, mille eesmärk on destabiliseerida ühiskonda, kuna käimas on kõrgetasemelised maffiaprotsessid.

"Oht Ruttele on seotud hiljutiste maffiaprotsessidega," ütles julgeoleku allikas.

Hiljuti algas ka narkoparuni Ridouan Taghi kohtuprotsess.

Juulis tapeti Hollandis tuntud ajakirjanik Pieter de Vries. 2019. aasta septembris tapeti advokaat Derk Wiersum. Võimud kahtlustavad, et mõlemad mõrvad organiseeris Taghi.

Rutte sõnul oli de Vriesi tapmine rünnak Hollandi ühiskonna ja vabaduse vastu. Rutte lubas tugevdada kuritegevuse vastast võitlust.

Hollandi narkojõugud osalevad aktiivselt rahvusvahelises narkokaubanduses. Hollandis asuvad Euroopa suurimad sadamad, mida jõugud kasutavad illegaalsete ainete sisseveoks.