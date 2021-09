Karud on tänavu rüüstanud sadu mesitarusid

Karud on tänavu lõhkunud üle 600 mesitaru. Keskkonnaministeerium on korvanud mesinikele karukahjud juba kümmekond aastat ja kompensatsiooni summad on selle aja jooksul võrdeliselt rüüstamistega kasvanud.

Kui koera majas pole, võib karu tarusid rüüstama tulla päise päeva ajal, enamasti tulevad nad tarude manu öösel.

"Sel aastal on fikseeritud 234 karurünnakut. Need on nii mesitarude lõhkumised kui ka silopallide lõhkumised. /.../ Karud on lõhkunud 608 taru, mille tõttu on hukkunud 629 mesilasperet," kirjeldas keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik "Aktuaalsele kaamerale".

Harjumaal eelmisel aastal tarusid kaotanud mesinik ütles, et elektrivooluta piirdeaed karu ei peata.

"Lükkas autovärava lahti ja toimetas siin. Lükkas kaks taru ümber. /.../ Mesiniku jaoks tähendab see tükkjagu ebameeldivat tööd - kogu laga tuleb kokku korjata, sest teised mesilased hakkavad mahavalgunud mett noolima. /.../ Ja loomulikult pere kaotust - mesilaspere suure tõenäosusega ikkagi ellu ei jää pärast korralikku rünnakut," rääkis mesinike liidu juhatuse liige Ülo Lippa.

Uus taru maksab kuni paarsada eurot, mesilaspere olenevalt aastaajast 150 kuni 200, tõupered on kallimad.

Lippa sõnul võib tarus olla kuni mõnikümmend kilogrammi mett. Keskkonnaministeerium korvab mesinikule karukahjud. Kui mesinik pole ennetavaid meetmeid rakendanud, arvatakse kompensatsioonist maha omavastutus 64 kuni 128 eurot.

"Esitasin keskkonnaametile kompensatsiooniks - minu meelest oli see 900 euro kanti - arve. /.../ See maksti täies ulatuses välja," ütles Lippa.

Karukahjusid hakkas riik korvama 12 aastat tagasi. Kompensatsioonid tollal olid 11 000 eurot aastas, viis aastat tagasi oli summa juba 70 mesinikule 70 000 eurot ning eelmisel aastal 140 mesinikule 100 000 eurot.