Vanasadama piirkonna arendus jäi ehitaja lahkumise järel seisma

Fund Ehitus ütles lepingu üles ning nüüd otsitakse uut ehitajat, kinnitas ERR-ile Skinest Arenduse juhatuse liige Marika Piir. Miks täpselt Fund Ehitus loobus, ei soovinud Piir kommenteerida, öeldes vaid, et "tuleb uus ehitaja ja ehitab edasi".

Fund Ehitusest ERR-ile Uus-Hollandi arenduse kohta kommentaare jagada ei soovitud.

ERR-ile teadaolevalt oli üks Fund Ehituse loobumise põhjuseid kallinenud ehitushinnad ning sellest anti arendajale teada juba paar kuud peale ehituslepingu sõlmimist.

Piir nõustus, et ehitushindade kallinemine võis tõesti olla üks põhjuseid. "Eks see on ka, aga suur ehitusfirma peaks ikkagi lepingust kinni pidama," nentis ta.

Hange, millega leiti Uus-Hollandi ehitaja, oli esimene avalik hange, mille Skinest Arendus korraldas. Piiri sõnul teist avalikku hanget ei tehta, aga ehitusfirmadega ollakse juba suhelnud ning huvitatud firmad on juba teinud oma pakkumised.

Tuukri, Lüüsi ja Madalmaa tänava kinnistutele on Skinest Arendusel kavas rajada kokku neli kortermaja 250 elamispinnaga. Kaks maja, Lüüsi tänav 4 ja Tuukri tänav 1b, on valmis. Ehitamata kaks maja pidid esialgse plaani järgi valmima 2022. aasta suvel, kuid Fund Ehituse loobumise järel nihkub edasi ka majade valmimise aeg, ütles Piir.

"Nagu isegi aru saate, siis august 2022 enam ei kehti. Nii kaua kui uut lepingut pole allkirjastatud, ei saa uuest tähtajast rääkida," lausus Piir.

Uus-Hollandi elurajooni on projekteerinud Nord Projekt. Arendus asub Reidi tee ja Uus-Sadama tänava vahel.