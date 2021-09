ERR Berliinis: tuhanded inimesed nõudsid kliimasoojenemise pidurdamist

Tuhanded inimesed tulid Saksamaa linnades tänavaile nõudma kliimasoojenemise pidurdamist. See on ühtlasi parlamendivalimiste üks keskseid teemasid.

Reedeks oli Saksamaal kavandatud üle 450 kliimaprotesti. Need on osa ülemaailmsest protestide sarjast, aga parlamendivalimiste eel on inimeste soov oma meelsust näidata veelgi selgem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On vaja mobiliseerida inimesi kliima eest valima. See on nii tähtis, et me siin oleme," sõnas Kolja.

"Pole ühtegi parteid, mis oleks täiuslik, aga mingid eesmärgid peavad olema, realistlikud eesmärgid, kuidas kliimat ümber korraldada," ütles Leonie.

"Peame kiirustama, mida me teha saame, me ei saa ootama jääda," rääkis Benni.

"Aktuaalne kaamera" küsis meeleavaldajatelt, kas Saksamaa otsus panna kinni söejaamad ja tuumajaamad ei tekita neis hirmu, et kuni läbimurdeni puhta energia tootmises tuleb neil loota eelkõige Vene gaasile.

"Ma arvan, et on nii palju alternatiive, mida meil tuleks ehitada ja arendada. Tulevikus peab Saksamaal olema taastuvenergia. Ja ka meie, elanikud, peaksime püüdma piirata tarbimist ja tootmist. Seda on tõesti vaja, meil on kõike liiga palju," ütles Jane.

"On ju küllalt muid lahendusi. Tuleb päikest ja tuult uuesti kasutama hakata, see on tulevik. Ja gaasist peab ka millalgi loobuma," rääkisid Sabine ja Christiane.

Tuhanded inimesed läksid reedel parlamendi ette ja mitte ainult koolilapsed, vaid kõikides vanustes inimesed selleks, et kaks päeva enne valimisi poliitikutele oma muret meelde tuletada.

Roheline partei pääseb üsna suure tõenäosusega loodavasse valitsuskoalitsiooni, kellega iganes see lõpuks sünnib. Siis selgub, mil määral kliimaprotestijate soovid Saksamaa koalitsioonileppesse jõuavad.