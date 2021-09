Saksamaa valimispäevaks on juhtivate parteide toetus ühtlustunud

Saksamaa valimised on täies hoos ning viimastel päevadel on peamiste rivaalide, sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatide, vahe arvamusküsitlustes vähenenud.

Düsseldorfis viibiv ERR-i korrespondent Joosep Värk sõnas, et linnas käivad inimesed aktiivselt valimas. Valimistel selgub, kas uue valitsuse moodustavad sotsiaaldemokraadid, kelle kantslerikandidaat on Olaf Scholz, või kristlikud demokraadid eesotsas Armin Lachetiga.

"Tegelikult sai valida juba kaks nädalat kirja teel ja seda on see kord väga palju kasutatud. Arvatakse, et isegi pooled hääled võivad tulla kirja teel. Täna on saanud hääletada juba kella kaheksast hommikul õhtul kella kuueni kohaliku aja järgi," rääkis Värk.

Arvamusküsitlusi juhtinud sotsiaaldemokraatide vahe kristlike demokraatidega on viimastel päevadel vähenenud. "Arvamusküsitluste koostajad ka ise ütlesid, et neid tulemusi, paariprotsendilist vahet, ei tohiks üle võimendada. See ei pruugi valimispäeval niimoodi realiseeruda. Selle põhjus peitub selles, et esmakordselt ligi 40 protsenti valijatest ütles enne valimispäeva, et nad ei tea, keda valida," rääkis Värk.

"Ilmselt järgmine koalitsioon saab olema kolme erakonna koalitsioon, varasemalt on Saksamaal peaaegu alati olnud kahe erakonna, kas konservatiivide või sotsiaaldemokraatide moodustatud valitsus. Nüüd ilmselt kolmandata ei pääse, viimati oli see nii 1957. aastal, mil lõppes Konrad Adenaueri teine valitsus," sõnas Värk.

Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 19, peale mida avaldatakse esimesed lävepakuküsitluste tulemused.