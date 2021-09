Scholz ERR-ile: välispoliitikas on tähtis Euroopa Liidu koostöö

Pildid parteide valimispidudelt ei jätnud kahtlust, kes end pühapäeva õhtul võitjaks pidas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Paljud inimesed tegid risti SPD kasti, sest nad tahavad valitsuse muutust ja nad tahavad selle riigi järgmise kantslerina näha Olaf Scholzi," ütles SPD kantslerikandidaat Olaf Scholz.

"Me võime juba öelda, et me ei saa tulemusega rahule jääda," märkis samas Kristlike Demokraatide (CDU) kantslerikandidaat Armin Laschet.

Kuigi Saksamaa konservatiivide valimistulemus on halvim nende ajaloos, tahavad nemadki valitsust moodustada. Nüüd otsustavad rohelised ja liberaalid, kumma suure partei nad lõpuks kantsleritoolile tõstavad. Olaf Scholz rääkis ajakirjanikele oma plaanist roheliste ja liberaalidega läbirääkimisi alustada.

Vastuseks rahvusringhäälingu küsimusele ütles Scholz, et välispoliitikas on tema jaoks oluline Euroopa Liidu koostöö.

"Peame ka vastu seisma neile paljudele, kes üritavad tagasi tuua ideid eelmistest sajanditest, et suured riigid ajavad omavahel otse asju - Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Venemaa - ja ülejäänud lihtsalt vaatavad pealt. Ei, meie edu seisneb Euroopa Liidu kokkukasvamises," rääkis ta.

Kõik võimalikud valitsuse moodustajad on välispoliitikas vastutustundlikud partnerid, ütles Müncheni julgeolekukonverentsi asejuht Boris Ruge. Nii ka Olaf Scholz.

"Üks asi, mida ta hiljuti rõhutas, oli see, et kui temast saab kantsler, siis ta jätkab kaitsekulude suurendamist, mis on üsna oluline avaldus. Nii et ma arvan, et hea uudis on see, et vastutustundlikud parteid tulevad kokku, räägivad ja jõuavad tulemuseni. Kõik nad on väga head meie liitlastele ja partneritele, sealhulgas Eestile," kommenteeris Ruge.

Sotsiaaldemokraatlik Partei on traditsiooniliselt soovinud vähem panustada relvadesse ja olnud ka venesõbralikum.

"See on endiselt teema ja kindlasti tuleneb parteist tugev surve Olaf Scholzile olla Venemaa-sõbralik ja sõjavastane ning vähem militaarsem. Tema seisukohad Venemaa suhtes ei ole selged, tal puudub sellega ajalugu," rääkis Saksamaa välissuhete nõukogu programmijuht Stefan Meister.

Koalitsioonis võib välisministrikoht minna aga hoopis rohelistele, kes on kõige Kremli-kriitilisem jõud.