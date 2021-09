Läti Pank sai uue seaduse

Ülejärgmisest aastast töötab Läti Pank uue seaduse alusel, pangaga liidetakse finants- ja kapitaliturgude komisjon. Need on viimaste aastakümnete ühed suuremad muutused Läti rahanduse juhtimises ja järelevalves. Parlament kiitis uue juhtimismudeli suure häälteenamusega heaks.

Viimane, aplausiga lõppenud hääletus seimis tähendas Läti rahanduse uue juhtimismudeli pika väljatöötamise lõppu. Läti Pank sai päris uue seaduse ja ümberkorraldusteks oli vaja muuta rohkem kui paarikümmet õigusakti. Praegu tegutseb Läti pank kolm aastakümmet tagasi heaks kiidetud seaduse põhjal.

"Et muudatusi on väga palju, on mõttekas koostada päris uus Läti Panga seadus," põhjendas Läti seimi liige Martinš Šteins.

"Läti Panga endise juhi vastu on algatatud kriminaalasi. Loomulikult on selle taustal ka parlamendi liikmeil kujunenud seisukoht, et muudatusi on vaja," lisas Läti seimi eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Martinš Bondars.

Lätlased on palju nuputanud, kuidas muuta finantsjärelevalve kiiremaks ja tõhusamaks, eriti pärast suuri rahapesu- ja pangaskandaale. Ja nüüd on toimumas finants- ja kapitaliturgude komisjoni liitmine Läti Pangaga. Läti Pangas on seda ideed väga toetatud, toetajate seas on ka Läti Panga praegune president.

Finantsjärelevalve oli varemgi Läti Panga ülesanne, kuni 20 aastat tagasi otsustati luua eraldi finants- ja kapitaliturgude komisjon, kelle kontrollida on Lätis praegu üle 300 rahandusasutuse.

"Saime muudatustele ka Euroopa Keskpanga heakskiidu, sest Läti Pank on osa keskpangast," selgitas Läti peaminister Krišjanis Karinš

"Uus seadus määratleb uued, ühendatud asutuse tööpõhimõtted. Kui parlament on nõus, võime koos tööd alustada 2023. aastal," ütles Läti Panga president Martinš Kazaks.

Suure rahandusreformiga loodab Läti koondada tippspetsialistid ühte kohta ja vähendada bürokraatiat. Samas on ka kõhklejaid, kas Läti Pank ikka suudab nii suurt vastutusala erapooletult ja tõhusalt juhtida.