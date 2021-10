Hiidlased tahavad Heltermaa-Rohuküla liinile suveks kolmandat parvlaeva

Hiiumaa ja mandri vahel tegid parvlaevad juba tänavu suvekuudel 62 reisi ehk kolm protsenti rohkem kui mullu ning nii sõidukite kui reisijate arv kasvas kuus protsenti, märkis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja transpordiametile saadetud kirjas.

2018. aastaga võrreldes oli suvel reisijate kasv kümme protsenti ja sõidukeid veeti üle rohkem 19 protsenti. Kuid ometi oli soovijaid rohkem, kui laevad suutsid üle vedada.

2021. aasta kolmel suvekuul kokku oli 100-protsendise täituvusega reise 26 protsenti rohkem kui aasta varem.

"Nädalalõppudeks olid sõidukite e‑piletid varakult välja müüdud ja arvestatav hulk potentsiaalseid külastajaid jättis seetõttu saarele tulemata," märkis Tasuja.

Tasuja tõi näiteks, et juulikuus tehti reise eelmise aastaga võrreldes 21 võrra rohkem, aga kaile maha jäänud sõidukite arv suurenes, suisa 1219 liinimeetri võrra.

Augustis tuli hiidlastel leppida Tõllu avarii tõttu väiksema parvlaeva, Regulaga.

"Augusti algusesse jäi Tõllu rikkest tulenev laevade vahetus suviste tippsündmuste eelsel nädalal. Nädalalõppudeks olid sõidukite e-piletid varakult välja müüdud ja arvestatav hulk potentsiaalseid külastajaid jättis seetõttu saarele tulemata," märkis Tasuja.

Tasuja sõnul ei anna mahajäämuse statistika suvisest vajadusest lõplikku pilti ning tegelikult on mahajäänute hulk veelgi suurem, kuna statistikas ei kajastu sadamaalast väljaspool ootel olevad sõidukid.

"Oluline on rõhutada, et tipphooajal on väljumiste sagedus viidud maksimumini, laev väljub kummastki sadamast iga pooleteise tunni järel. See on kaht põhilaeva arvestades laevapargi maksimaalne võimekus. Mahajäänud reisijate ooteaega lühendada, kaubavedajate seisutunde vähendada ja operatiivselt üle Väinamere aidata saab vaid lisalaev," ütles Tasuja.

Tasuja tõi välja, et kasvamas on ka Hiiumaa elanike arv: kui koroonakriisi alguses elas saarel 9446 inimest, siis nüüd 9582. Vallavanema sõnu on paljud niinimetatud suvehiidlased nüüdseks püsivalt saarele elama asunud.

"Palume tungivalt leida võimalus tuua juba 2022. aastast parvlaevaühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks tipphooajaks Heltermaa-Rohuküla liinile lisalaev," ütles Tasuja.

Ministeerium: tasuvus tekitab kahtlusi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) vastas ERR-ile, et praegused liinilepingud kehtivad 2026. aastani ja lepingutes pole arvestatud kolmanda laevaga Hiiumaa liinil. Kui lisalaev liinile suveks panna, tuleks see rentida.

Kuigi ministeeriumis mõistetakse, et saartel elamine ei ole võrreldav mandriga ning nende eluliiniks on kvaliteetne ja pidev parvlaevaühendus, siis arvestama peab ka tasuvusega, ütles MKM-i avalike suhete osakonna nõunik Taavi Audo.

"Kui praegu maksab iga lepingujärgne väljumine transpordiameti arvutuste järgi ligikaudu 2600 eurot, siis hiidlaste soovitud iga lisaväljumise hinnaks kujuneks 2019. aasta andmete alusel umbes 8000 eurot, kuna tuleb rentida laev koos lisameeskonnaga. Seega iga lisaväljumine maksaks riigile kolm korda rohkem. Niivõrd suurem lisakulu tekitab kahtlusi väljumiste sotsiaalmajanduslikus tasuvuses," lausus Audo.

Audo märkis, et 2019. aastal arutati hiidlastega samal teemal ning toona andis maanteeamet nendele mõista, et kolmas laev saaks Hiiumaa liinil teha ühes päevas maksimaalselt kolm ringi ehk kuus reisi.

"TS Laevade 2019. aasta kalkulatsiooni järgi oleks kolmanda laeva liinile toomise ligikaudne kulu 1,8 miljonit eurot aastas. Täna oleks laeva liinile toomise hind kindlasti sellest juba kallim," ütles Audo.

Heltermaa-Rohuküla liinil sõidavad praegu kaks TS Laevadele kuuluvat parvlaeva, Tiiu ja Leiger.

Riik doteerib parvlaevaliine 24 miljoni euro eest aastas.