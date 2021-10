Parvlaevade riigile ostmise plaan on jäänud seisma

Randveer sõnas ERR-ile, et kuigi augustis oli juttu sellest, et riik plaanib neilt laevad välja osta, siis reaalsete sammudeni tegelikult jõutud ei ole.

Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete nõunik Taavi Audo ütles, et parvlaevade välja ostmiseks on vaja valitsuse otsust, mida hetkel ei ole.

Ta lisas, et suvel pidi teema valitsuses arutlusele tulema, kuid siis otsustati hoopis viienda parvlaeva ost, teenindamaks mandri ja suursaarte vahelist ühendust.

Audo sõnul on laevade ostmise plaan praegu seisma jäänud, kuid ei välistanud, et idee taas käsitlemisele tuleb.

Randveer ütles, et nemad ootavad hankedokumente suure huviga ning soovivad muuhulgas teada saada, kas riigil on plaanis laevade ostu ideega edasi minna ning milliseks kujunevad sellisel juhul hanketingimused.

MKM asub koostöös transpordiametiga viima hanget leidmaks aastateks 2026–2036 vedajat mandri ja suursaarte vahele.

Kuigi transpordiamet ei soovinud kommenteerida, milliseks kujunevad hanketingimused või millal see üldse välja kuulutatakse, sõnas Randveer, et neile teadaolevat viiakse hange läbi uue aasta algul ning kui tingimused sobivad, võtab ka TS Laevad sellest osa.

Ta pidas oluliseks, et hanke tingimuste loomisel arvestatakse eelkõige saarte elanike vajaduste ja soovidega. See tõstatab omakorda küsimuse, kui palju laevu reisijate vedamiseks üldse vaja läheb.

"Tõsi on see, et reisjate arv suureneb," sõnas Randveer ja lisas, et see omakorda esitab sadamaalale teistsugused nõuded. Samuti pidas ta oluliseks, et vaatluse alla võetakse ka tõkkepuude taha jääv ala, kuhu praegu tekivad suure sõitjatehulga tõttu pikad järjekord ning liiklus on häiritud.