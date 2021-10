MKM: võiks mõelda, kuidas Hiiumaa-mandri laevateed kiiremaks muuta

Näiteks tänavu juulis veeti sõidukeid Hiiumaa valla teatel üle mere 13 protsenti enam kui mullu ja 20 protsenti enam kui kahe aasta eest. Ka reisijate arv on suvel kasvanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna suveperioodil laevad sõidavad maksimaalse graafikuga, sinna päeva sisse ei ole midagi võimalik juurde panna. Oleks võimalik panna väga vara hommikusse või hilisõhtusse, aga see ei ole see, mida klient soovib," rääkis Hiiumaa vallavanema asetäitja Hergo Tasuja (SDE).

Reformierakonna ridades riigikokku kuuluv ning eelmises koosseisus Hiiumaa vallavolikogu juhtinud Aivar Viidik ütles, et lisalaeva on vaja nii selleks, kui mõne põhilaevaga midagi juhtub, kui ka kasvanud üleveomahu tõttu, mis on tema sõnul tõusnud nii Hiiumaal toimuvate ehitustööde pärast kui ka siseturismi pealt. Aga põhjuseid on veel.

"Väga palju on Hiiumaale lisandunud, nimetame siis neid teise kodu pidajateks, kes sagedasti liiguvad mandri ja Hiiumaa vahel ja veedavad oma aega Hiiumaal. Ja ka nendel käivad ju külalised," selgitas Viidik.

Majandusministeeriumi meremajanduse asekantsleri Kaupo Lääneranna sõnul on põhilaevade puhul ühe reisi kulu 2600 eurot, aga lisalaeva ja täiendava meeskonna puhul 8000 eurot reisi kohta. Ministeerium vaatab üle eelarvelised võimalused, aga midagi lubada ei saa.

Kui tipphooajal ei ole võimalik olemasolevatel laevadel tihedamalt sõita, võiks Lääneranna sõnul mõelda pikemas perspektiivis hoopis sellele, kuidas muuta laevateed kiiremaks.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vaatab praegu võimalusi, kuidas looduslikke olusid parendada, et olemasolevaid kanaleid laiendada 120 meetri laiuseks ja kuue meetri sügavuseks. Kui leida need võimalused, siis on võimalik märkimisväärselt tihendada reiside arvu ja pakkuda seeläbi lisareise," selgitas Läänerand.

Kas ja millal see teoks võib saada, Läänerand öelda ei osanud. Rahalist katet ideel veel pole ja see on tulevikuteema.

"Võiks vaadelda ja otsida võimalusi Euroopa Liidu rahastusest regionaalsete piirkondade tugevdamiseks," arvas Läänerand.

Lisaks on riik juba tänavu augustis otsustanud, et tellib uue parvlaeva, mis sobiks nii Hiiumaa kui ka Saaremaa liinile ja peaks valmis saama 2024. aasta lõpuks.