Terviseamet ei välista haiglate koormuse kasvades uusi piiranguid

Selle nädala nakatunute arv on tulnud kõrgem kui prognoositi, samas tähendab vaktsineeritute suur osakaal, et haigestunuid on vähem ja haiglaravi vajajate arv ei ole jõudnud veel kõrgele riskitasemele ning piirangute kehtestamisel on oluline just haiglaravi vajajate näitaja, ütles Härma kolmapäeval.

Härma märkis, et kui ka haiglaravi vajajate arvuga jõutakse sel nädalal oranži tasemeni, teeb terviseamet vastavad ettepanekud, et vältida haiglakoormuse jõudmist novembri alguses väga kõrgele ehk punasele riskitasemele.

"Selleks, et üle Eesti haiglate koormuse kasvu pidurdada, on mõttekas keskenduda Tallinnale ja Harjumaale, sest see dikteerib kogu Eesti haigestumise ja haiglavõrgu koormust," lausus Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et kuigi mõnes maakonnas on vaktsineeritute osakaal kõrge, ei tähenda see kogu riigi jaoks seda, et piiranguid saaks leevendada. "Meil on väga vähe abi sellest, kui kuskil maakonnas on üle 90 protsendi vaktsineeritusega hõlmatus, kui kuskil mujal on paarkümmend protsenti see madalam," lausus ta.

Härma sõnul ei saa praeguse vaktsineerimisega hõlmatuse juures välistada uusi piiranguid, kui haiglaravi vajajate hulk kiiresti kasvab. Eesmärk on tema sõnul vältida olukorda, kus haiglaravi koormus jõuab kevadiste tippnäitajateni.

Haiglaravi vajate arv jõudis kõrgeima näitajani 5. aprillil, mil haiglaravi vajas 727 koroonaga nakatunud inimest.

Härma märkis, et seoses nakatumiste arvu kasvuga peab terviseamet tõmbama inimesi tagasi maskikandmise ja toitlustusasutuste kontrollimiselt, samas ei tähenda see, et kontrolle vähem tehtaks, väiksemaks jääb vaid terviseameti panus.

Terviseamet soovitab koolides testimise lõpetamist

Härma sõnul levib koroonaviirus praegu kõige rohkem laste ja lapsevanemate seas, mida saab seostada kooli algusega. Seetõttu ei saa tema sõnul välistada, et terviseamet soovitab ühel hetkel distantsõpet.

"Kuu aega koolis käimist on näidanud, et lapsed nakatuvad peamiselt pereringis ja seejärel koolis ja asümptomaatilist nakatumist me praktiliselt ei näe," lausus Härma.

Härma sõnul suudetakse samas kooli jõudnud viirus kiiresti kontrolli alla saada ning suurt levikut ei toimu. Koole koormava testimise kohta lausus Härma, et selle soovitab terviseamet ära lõpetada. Samuti peaks tema sõnul üle vaatama laste isolatsioonireeglid. Mõlemad ettepanekud on terviseamet saatnud sotsiaalministeeriumile ning sealt peaks need ühel hetkel jõudma teadusnõukotta ja valitsusse, kuid millal, pole veel teada, ütles Härma.