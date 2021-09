Tallinnas Paekaare lasteaias õpetatakse eesti keelt mänguliselt

Eesti keele õppimine algab vokaalidest, sest täishäälikuühendid on eesti keeles ainulaadsed ja keerulised. Nii väidavad Tallinna Paekaare lasteaia eesti keele õpetajad, kes õpetavad eesti keelt läbi omapärase mängulise lõimumismängu vene lastele.

Paekaare lasteaia remonditud seintel on naksitrallide freskod. Lapsed läbivad pilte vaadates naksitrallide maailma ja alustavad täishäälikute õppimisega - venelastele on eesti keele täishäälikud keerulised.

"Iga pildi juures, kuhu ei ole kirjutatud kõrvale sõna, hakkavad mängima täishäälikud, nende kokkupanek. Me läbi mängu taltsutame lapsele eesti keelt ja teeme ta armsaks ja mõnusaks," rääkis eesti keele õpetaja Külli Remsu.

Kes keda taltsutab, on raske öelda. Igal juhul on õppimine intensiivne.

Seinamaalingud mõtles välja disainer Martin Veisman. Lasteaedade kujunduse tellimine disaineritelt on levinud näiteks Soomes. Aasta alguses enne remonti tuli üks Soomes elanud perekond Paekaare lasteaeda vaatama.

"Ma olen siin lasteaias käinud ise, kui ma olin väike laps. Ja siin olid samasugused pimedad koridorid. Ja sellel emal jooksid pisarad ja ta ütles, et ma oma last ei too siia," sõnas Paekaare lasteaia direktor Piret Kütt.

Kuidas saavad tähed seinale? Loomulikult aabitsast. 1980-ndast aastast , kui lasteaed avati, töötab siin Meida Kaevand, kelle kogus on sadu aabitsaid ja lugemikke.

Meida Kaevandi kogus on ka liivikeelne aabits ja rahatähti, millel on kujutatud lapsi või õpetamist.