Tallinna opositsioon kahtlustab Keskerakonda valimisjaoskondadega manipuleerimises

Tallinna opositsioonipoliitikud kahtlustavad, et Keskerakonna juhitud linnavalitsus manipuleerib valimisjaoskondadega selliselt, et neid oleks mugavam kasutada võimalikel Keskerakonna toetajatel. Tallinna valimisteenistuse juht lükkas kriitika tagasi.

"Selgelt paistab, et meelega on tehtud nii, et opositsiooni toetajatel Kalamaja ja Pelgulinna piirkonnas oleks vähem võimalusi valimistel osaleda. Ja nendes piirkondades, kus on rohkem Keskerakonna valijaid, on jaoskonnad kauem avatud ja inimestel on rohkem võimalusi valimistel osaleda," kirjutas sotsiaalmeedias Sotsiaaldemokraatliku Erakonna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid, kes ise samas Põhja-Tallinna valimisringkonnas kandideerib.

Ta tõi oma postituses välja, et seekordsetel valimistel ei ole eelvalimiste esimesel neljal eelvalimiste päeval Kalamaja-Pelgulinna piirkonnas avatud mitte ühtegi jaoskonda, samas, kui eelmistel valimistel oli Kalamajas jaoskond avatud alates esimesest päevast. "Kalamajas ja Pelgulinnas tegid eelmistel valimistel tugeva tulemuse opositsioonierakonnad - sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond," tõdes Kaljulaid.

Eelhääletamise jaoskonnad Põhja-Tallinnas asuvad rohelisega tähistatud alal, kus Kaljulaidi andmeil on varasemalt võitnud Keskerakond. Autor/allikas: Raimond Kaljulaidi postitus sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et neis piirkondades, kus on kõige rohkem just Keskerakonna valijaid, on avatud neli jaoskonda ning tõi selle kinnituseks ka kaardipildi eelmise korra valimistulemustega.

"Keskerakonnale tõenäoliselt kõige olulisemas piirkonnas on avatud kaks jaoskonda, mis asuvad sisuliselt kõrvalmajades - Stroomi keskuse hoone ning linnaosa valitsuse maja Kari tänaval," märkis Kaljulaid.

Hiljem postitas Kaljulaid ka kaardi jaoskondade paiknemisest Haabersti linnaosas.

Eelhääletamise jaoskonnad Haaberstis: jaoskonnad paiknevad korrusmajade rajoonis Õismäel, aga mitte mereäärses eramute piirkonnas Kakumäel. Autor/allikas: Kuvatõmmis Raimond Kaljulaidi sotsiaalmeedia postitusest.

Teda toetas ka Isamaa linnapeakandidaat Urmas Reinsalu: "Kui uurida Tallinna kaarti, siis tõepoolest asetsevad ruumiliselt eelvalimiste jaoskonnad ebaühtlaselt ja nimetatud seost on võimalik tuletada." Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et 2017. aastal juhtis samale nähtusele tähelepanu (Reformierakonna nimekirjas) Pirital kandideerinud Arto Aas.

"See on väga halva maiguga. Seadus annab jaoskondade moodustamise pädevuse linnavalitsusele. Tallinnas aga on üheparteivõim. Sama partei de facto moodustab valimisjaoskonnad ja kinnitab valimiskomisjoni," tõdes Reinsalu. "Tegemist on näitega, kus üheparteivõim kasutab oma võimu kinnistamiseks ka valimisreeeglites antud kaalumisruumi," lisas ta.

Kaljulaid oli veelgi kriitilisem: "See pole mitte lihtsalt tehniline asi või kaval nipp. See on rünnak demokraatia ja vabade valimiste vastu Eesti Vabariigi pealinnas - aastal 2021."

Tallinn lükkas kriitika tagasi

Tallinna linnasekretär ja valimiskomisjoni esimees Priit Lello lükkas kriitika tagasi ning ütles, et erinevalt 2017. aasta kohalikest valimistest avatakse seekord eelvalimiste jaoskondi isegi rohkem.

"Me kindlasti ei ole moodustanud ühtegi valimisjaoskonda ühegi poliitilise jõu eelistustest lähtuvalt," ütles ta reedel ERR-ile.

Lello märkis, et kui 2017. aastal oli Tallinnas eelhääletamise ajal avatud üheksa jaoskonda, nüüd avatakse neid 31. "Ehk et me oleme suurendanud jaoskondade hulka üle linna kolm korda," tõdes ta.

Lisaks avatakse 17. oktoobri valimiste ajaks kokku märksa rohkem jaoskondi: kui 2017. aasta kohalikel valimistel oli Tallinnas 85 valimisjaoskonda, siis nüüd avatakse 96 jaoskonda, rääkis Lello.

"Põhja-Tallinnas oleme suurendanud jaoskondade arvu kahe võrra ja seal avatakse 14 jaoskonda. Üks neist jaoskondadest tuleb ka õue, nii-öelda välialale Põhja-Tallinna valitsuse juurde," lisas ta.

Eelvalimiste periood jaguneb kaheks: esmaspäevast neljapäevani saab kella 12-20-ni hääletada keskustes avatud 31 jaoskonnas, reedest laupäevani samadel kellaaegadel kõigis jaoskondades ning valimispäeval on jaoskonnad avatud kella üheksast hommikul kaheksani õhtul.