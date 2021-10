EL-i juhid otsivad ühtsust lähenemisel USA-le ja Hiinale

Euroopa Liidu 27 riigi liidrid peavad oma mitteametliku tippkohtumise Sloveenias Brdo lossis. Kohtumiselt ei oodata väga konkreetseid tulemusi ehk nagu märkis üks EL-i vanemdiplomaat, "see on esimene kord alates juunist, mil liidrid kohtuvad, ja kõigest, mis on juhtunud, jääb mulje, et see oli juba väga ammu".

Õhtusöök toimub vahetult enne EL-i ja Lääne-Balkani maade tippkohtumist, kus need riigid ootavad kinnitust liitumisväljavaadetele.

Arvatavalt kordab Prantsuse president Emmanuel Macron taas oma väidet, et Washingtoni erisuhe Euroopaga pole enam enesestmõistetav. "Oleks viga teeselda, et midagi pole juhtunud," kinnitas Prantsuse presidendibüroo allikas kohtumise eel.

Prantsusmaad ärritas teravalt see, kui Austraalia ütles üles miljarditesse dollaritesse ulatuva allveelaevatehingu, eelistades USA tuumaallveelaevu.

Koos läbikukkumisega Afganistanis andis allveelaevatüli uut hoogu neile jõududele EL-i sees, kes peavad vajalikuks EL-i oma sõjaliste võimekuste edendamist.

Tegemist on ka Saksa kantsleri Angela Merkeli viimase tippkohtumisega. Tema ettevaatlik USA-d toetav strateegia on senini Euroopas maksvusele pääsenud, kuid ilmselt on Merkeli lahkumise järel Euroopas suurem mõju Macronil, aga ka Itaalia peaministril Mario Draghil ja Hollandi peaministril Mark Ruttel.

Merkel on hoidnud ka tihedaid sidemeid Hiinaga, kuid Hiina presidendi Xi Jinpingi poliitikat on Euroopas üha raskem kaitsta.

Suhted Pekingiga on veel enam sassis pärast seda, kui EL-i ja Hiina kaubanduskokkulepe jäi seisma vastastikuste sanktsioonide tõttu, mis said alguse uiguuride moslemivähemuse julmast kohtlemisest Hiinas.

Hispaania ootab kohtumiselt tähelepanu keskendumist energiahindade järsule tõusule ning sama muret jagavad Prantsusmaa, Kreeka ja Poola.

Eeldatavalt pakub Euroopa Komisjon teisipäeval energiakriisi puhul lühiajalisi lahendusi, kuid 21.-22. oktoobril toimuval Ülemkogul järgneb juba põhjalikum arutelu.